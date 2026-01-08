Baseball – Piacenza conosce il suo girone nel campionato di Serie B

I play-off persi a gara5 contro San Bonifacio appartengono ormai alla storia recente e per il Piacenza Baseball è tempo di proiettarsi nel 2026, anno dal quale i biancorossi si aspettano tanto ed in vista del quale hanno fissato obiettivi importanti. Che sia ora di pensare alla nuova stagione lo ricorda anche la Fibs che non più tardi di qualche giorno fa ha diramato la composizione dei 4 gironi della serie B.

Girone A per il Piacenza Baseball, quello occidentale

Per Piacenza scontata riconferma nel girone A, quello più occidentale. Poche le novità e gerarchie per il momento solo ipotizzabili visto che ci sarà tempo fino a marzo per i trasferimenti degli giocatori. Nessuna che proviene dalla A o che sale dalla C con quindi vecchie conoscenze come compagne di viaggio. Al posto del promosso Seveso ci sarà il ripescato Bovisio Masciago e poi ancora Ares Milano, Rho, Brescia, Old Rags Lodi, JFK Mondovì e Catalana Alghero che già nel 2025 erano in questo girone. Sempre andata e ritorno con doppi incontri domenicali, ma formula ben più selettiva perché ai play-off accederà solo la prima di ogni girone mentre alle seconde non sarà più consentito aspirare alla massima serie. Aboliti i play-out con l’ottava che scivolerà direttamente in C.

Obiettivo promozione con D’Auria al comando

Piacenza ha riconfermato in blocco lo staff tecnico comandato da Andrea D’Auria e dopo il mezzo miracolo dell’anno scorso l’obiettivo promozione è conclamato. Le difficoltà non saranno di poco conto ma i risultati conseguiti l’anno scorso ed il processo di maturazione compiuto da una rosa molto giovane ma in possesso di mezzi notevoli, impongono di pensare in grande e lanciare questa importante sfida. Sono attesi un paio di arrivi d’esperienza ma già così Piacenza ha le carte in regola per far bene in un campionato tradizionalmente molto equilibrato e selettivo.

Le avversarie più temibili? Difficile predirlo ora, si possono azzardare Mondovì certamente e Ares o magari Alghero. Considerato che il pass per i play-off è uno soltanto e costituirà solo il primo passo prima degli spietati spareggi, è intuibile come le mire stagionali del Piacenza siano di un certo spessore ma al contempo tornare ad inseguire una A che, alle nostre latitudini, manca da dodici anni può rappresentare uno stimolo straordinario.

La marcia di avvicinamento è già iniziata, gli allenamenti proseguono e in attesa del calendario si va completando il programma precampionato che occuperà il mese di marzo e come al solito culminerà con il Memorial De Benedetti. Prima di campionato domenica 12 aprile.

