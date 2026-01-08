“Il Rugby dei Piccoli”: domenica 11 gennaio al Beltrametti i bambini protagonisti prima di Piacenza Rugby–Parma

Il progetto “Il Rugby dei Piccoli – Psicomotricità con la palla ovale”, giunto a metà del suo primo anno di attività, si conferma un’importante iniziativa educativa e sportiva per il territorio piacentino. Grazie al sostegno di Banca di Piacenza, O.R.A.B. Srl e Round Table 4, il progetto ha potuto svilupparsi con successo, coinvolgendo tutti i Circoli Didattici del Comune di Piacenza e oltre 4.700 bambini delle scuole dell’Infanzia e Primarie.

L’iniziativa valorizza il rugby come strumento educativo per favorire lo sviluppo psicomotorio, la socializzazione e la crescita personale. Il percorso proseguirà con un evento speciale l’11 gennaio allo Stadio Beltrametti, in occasione della partita Piacenza Rugby–Rugby Parma, durante il quale i bambini parteciperanno ad attività ludico-motorie e accompagneranno le squadre in campo.

“Il Rugby dei Piccoli” si conferma così un progetto che unisce sport, educazione e comunità, investendo nel futuro delle nuove generazioni.

