Bibiena Art Festival 2026: dal 3 maggio musica, memoria e giovani talenti nel cuore di Piacenza

Nel suggestivo scenario del Salone d’Onore di Palazzo Anguissola Cimafava, torna il Bibiena Art Festival 2026, una rassegna che unisce grande musica, valorizzazione dei giovani e omaggio alla tradizione culturale.
Organizzato dal Gruppo Strumentale Ciampi, attivo a Piacenza dal 1954, il festival si conferma come un appuntamento di rilievo per la vita artistica cittadina, capace di coinvolgere interpreti affermati e nuove promesse.
Un festival tra memoria e repertorio cameristico
Il cuore dell’edizione 2026 è dedicato a Giuseppe Zanaboni, nel centenario della nascita. Il programma si articola in due concerti che esplorano la sua produzione da camera e teatrale, offrendo al pubblico un percorso musicale intenso e raffinato.
Il primo appuntamento, domenica 3 maggio, propone un viaggio nella lirica e nella musica da camera, con un cast vocale e strumentale di alto livello, tra cui soprano, tenore e baritono accompagnati da ensemble strumentale.
Il secondo concerto, domenica 10 maggio, amplia lo sguardo alla produzione scenica, con il coinvolgimento del Gruppo Strumentale Ricercare e un organico cameristico ricco di colori timbrici.
Spazio ai giovani: la “Finestra Giovani”
Uno degli elementi distintivi del festival è la sezione “Finestra Giovani 2026”, pensata per dare visibilità a nuovi talenti.
- 17 maggio: protagoniste le voci emergenti del panorama lirico, accompagnate dal pianoforte
- 24 maggio: un dialogo strumentale tra fisarmonica e arpa, in un repertorio suggestivo e originale
Un’iniziativa che conferma l’impegno del festival nel sostenere le nuove generazioni di musicisti.
Interpreti e direzione artistica
Il festival si distingue per la qualità degli interpreti coinvolti: musicisti e cantanti di esperienza affiancano giovani artisti in un dialogo tra generazioni.
La direzione è affidata a Massimo Berzolla, che guida un ensemble articolato comprendente archi, fiati e percussioni, garantendo un equilibrio tra rigore esecutivo e sensibilità interpretativa.
Un evento sostenuto dal territorio
Il Bibiena Art Festival è reso possibile grazie al sostegno di istituzioni e realtà locali, tra cui:
- Regione Emilia-Romagna
- Comune di Piacenza
- Fondazioni e istituti bancari del territorio
Una rete che testimonia il valore culturale e sociale dell’iniziativa.