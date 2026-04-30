Bilancio comunale, Insieme per Borgonovo: “Calma piatta e contenziosi”

“L’approvazione del consuntivo 2025 e della settima variazione di bilancio 2026 sono la cartina di tornasole di un’Amministrazione solo chiacchiere e distintivo, che si limita ad annunciare piuttosto che fare e a tacere su quello che non va. E che da oggi si prepara a una lunga campagna elettorale, sperando di nascondere in qualche provvedimento last minute il nulla di questi anni”.

LA NOTA DI “INSIEME PER BORGONOVO”

E’ tranchant il giudizio che il gruppo consiliare di Insieme per Borgonovo dà sull’operato della Giunta Patelli commentando l’approvazione, avvenuta in consiglio comunale, del documento di bilancio consuntivo 2025 e della nuova variazione, la settima del nuovo anno, sul bilancio di previsione.

“Nessun progetto concreto”

“Nessun progetto concreto, nessuna visione sul futuro di Borgonovo, solo una piccola manutenzione, mai fatta finora, buona per preparare il terreno alle prossime elezioni – spiegano Nicola Sogni, Giulia Monteleone e Pietro Mazzocchi parlando della variazione – L’avanzo disponibile nel bilancio è stato impegnato ancora una volta per qualche asfalto e intervento sul verde, argomenti abbandonati in questi anni che invece devono essere l’impegno minimo primario e continuativo di qualsiasi amministratore”.

“I progetti in corso o conclusi in questi anni, invece, derivano tutti dalla precedente Amministrazione e nulla di nuovo si vede all’orizzonte per il nostro territorio e la comunità borgonovese. Addirittura, il Sindaco Patelli, dopo lunga e paradossale trattativa con il Presidente della Provincia Patelli, ha rinunciato al finanziamento provinciale di 400mila euro per la riqualificazione di Piazza De Cristoforis a cui l’ente comunale avrebbe concorso con una cifra decisamente inferiore ai 165mila euro che oggi vengono impegnati per la messa in sicurezza dell’area”.

I rapporti con la ditta esecutrice

Ma non è solo questo a preoccupare i consiglieri di Insieme per Borgonovo che tornano a criticare il silenzio dell’Amministrazione in merito ai rapporti con la ditta esecutrice dei lavori per il nuovo asilo. “Non più di due mesi fa, durante l’ultimo sopralluogo al nuovo asilo, da noi sollecitato – spiegano Monteleone, Sogni e Mazzocchi – ci era stato assicurato, anche con toni sprezzanti, che nessun contenzioso era in atto con la ditta, ma oggi scopriamo che 180mila euro vengono accantonati nel bilancio proprio per far fronte a questo possibile contenzioso. E’ evidente che, come al solito, qualcuno ha preferito tacere la verità, ligio al motto di questa Amministrazione di ‘non disturbare il conducente’”.

“Ci auguriamo, per il bene dei borgonovesi – concludono i tre consiglieri – che l’avvicinarsi delle elezioni non accentui questa tendenza della Amministrazione di sinistra di fare poco, autoincensarsi e nascondere i problemi. Per nostra parte proseguiremo invece la nostra azione di live streaming verso i cittadini sull’operato della Giunta, cercando così di colmare il gap di comunicazione e di azione che la contraddistingue”.

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