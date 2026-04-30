Provincia, Vittorio Silva in pensione: il nuovo direttore generale è Davide Marenghi

Il Consiglio provinciale di mercoledì 29 aprile si è aperto con la comunicazione del nuovo assetto macro-strutturale dell’Ente da parte della Presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli. In particolare, la Presidente ha reso noto che, a decorrere dal 1° maggio, l’attuale Dirigente del Servizio Viabilità, il geologo Davide Marenghi, assumerà l’incarico di Direttore Generale, attribuendo altresì al dottor Marenghi, in via transitoria e ad interim, le funzioni di direzione del Servizio “Territorio e Urbanistica, Polizia Provinciale”.

La direzione del Servizio “Viabilità, Programmazione Lavori Pubblici” passa in capo all’attuale Dirigente in staff, l’ingegnere Andrea Reggi.

L’avvicendamento

L’avvicendamento alla Direzione Generale segue al collocamento a riposo dell’attuale Direttore Generale Vittorio Silva che, seppure in veste diversa, fornirà ancora per qualche mese il proprio supporto all’Amministrazione Provinciale in modo da accompagnare la fase di transizione che si apre. Al dottor Silva la Presidente affiderà infatti, nell’ambito di quanto consentito dalla normativa, un incarico a titolo gratuito, di studio e ricerca nell’ambito economico e statistico, di supporto tecnico strategico al Presidente e di affiancamento al Direttore Generale. L’incarico, è stato precisato, avrà durata massima di un anno.

Sempre a decorrere dal 1° maggio, con il collocamento a riposo dell’attuale Segretario Generale Luigi Terrizzi, il medesimo incarico sarà ricoperto da un’altra figura che è in fase di individuazione.

Il nuovo assetto

Il nuovo assetto prevede inoltre il ricollocamento della funzione di Polizia Provinciale al rinominato Servizio “Territorio, Urbanistica, Polizia Provinciale”, il rafforzamento delle funzioni di Segreteria Generale mediante un ufficio di supporto, l’Ufficio Affari Generali, che riporta direttamente al Segretario Generale in simmetria a quando previsto per il Direttore Generale con l’Ufficio di Presidenza. La Direzione del Servizio “Personale e Archivio” è affidata alla dottoressa Paola Schiavi, già in forze all’Ufficio Personale.

La Presidente Patelli, il vicepresidente Franco Albertini, unitamente all’intero consiglio provinciale, hanno quindi ringraziato il dottor Silva e il dottor Terrizzi per l’impegno profuso in questi anni, esprimendo inoltre i migliori auguri di buon lavoro al dottor Marenghi e, al contempo, a tutte le figure che andranno a ricoprire nuovi incarichi, unitamente al personale tutto, evidenziando il valore del far crescere le professionalità all’interno dell’Ente.

Il nuovo ospedale

Nell’ambito delle comunicazioni, il consigliere provinciale Massimiliano Morganti ha poi portato all’attenzione dell’Aula le possibili problematiche connesse alla costruzione del nuovo ospedale di Piacenza.

Il Consiglio provinciale ha poi approvato il rendiconto 2025, illustrato nel dettaglio dalla dottoressa Angela Toscani, Dirigente del Servizio “Bilancio”. Nello specifico, il risultato di amministrazione risulta pari ad euro 20.769.086,49,dei quali euro 3.530.174di avanzo libero, euro 495.933 destinati ad investimenti, circa 8 milioni vincolati e 8.571.000 di euro accantonati. E si evidenzia come nel corso dell’anno 2025 siano stati realizzati investimenti per quasi 16 milioni, in crescita di oltre 1,5 milioni rispetto all’anno precedente. Di questi, 8,8 milioni di euro per la viabilità e quasi 7 milioni per l’edilizia scolastica.

Approvato inoltre l’aggiornamento al Piano triennale dei lavori pubblici 2026/2028 nel quale sono state reinserite 4 opere pubbliche già previste nel programma 2025 per le quali non era stato possibile bandire la gara per l’assegnazione dei lavori entro fine esercizio.

Ufficializzato infine in consiglio comunale il trasferimento (patrimoniale e gestionale) della pista ciclabile a suo tempo realizzata dalla provincia in comune di Rottofreno.

La seduta consiliare è terminata con l’aggiornamento del regolamento del consiglio provinciale al nuovo assetto post Delrio (allontanatasi la prospettiva di una imminente riforma delle Province). Assunta all’interno del regolamento la disciplina delle sedute da remoto e miste.

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