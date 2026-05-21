Si chiude con un bilancio positivo l’edizione 2026 di “Borgo in Fiore” a Caminata

Si è chiusa con un bilancio positivo in termini di visitatori e un arrivederci al prossimo anno da parte del sindaco Franco Albertini l’edizione 2026 di “Borgo in Fiore”, manifestazione che domenica 17 maggio ha fatto vivere alla comunità di Caminata, in Alta Val Tidone, una giornata dedicata alla bellezza e all’arte in tutte le sue forme dalla natura al teatro, dalla musica al lavoro artigianale.

A caratterizzare questa edizione è stato il coinvolgimento dei residenti, che hanno aperto cortili, giardini e abitazioni per ospitare artisti e installazioni, e l’interazione con il pubblico grazie a laboratori per adulti e bambini, spettacoli itineranti, performance dal vivo e all’infiorata che ha preso forma sul cortile della piazza, garofano dopo garofano (circa 2.800 quelli utilizzati), sotto gli occhi dei turisti fino a creare una composizione con lo stemma comunale al centro.

“Borgo in Fiore” sta inoltre attirando sempre più giovani talenti come le studentesse, artiste e musiciste dell’istituto Cassinari che si sono alternate fra le tele e il “palco aperto” lasciato a disposizione per improvvisazioni e musica live. La natura è stata protagonista anche dello show cooking pomeridiano di Daniele Repetti: lo chef titolare del ristorante “Nido del Picchio” ha proposto maccheroncini con un sugo a base di asparagi e polvere di liquirizia, decorati e impiattati con fiori freschi.

“Borgo in Fiore con il passare del tempo si è trasformato in un progetto di valorizzazione di una comunità che non si conclude la sera della manifestazione ma prosegue anno dopo anno con il coinvolgimento dei cittadini e delle nuove generazioni – sottolinea Valeria Benaglia dello studio Mood di Piacenza, organizzatrice dell’evento per conto del Comune -. Abbiamo avuto adesioni da parte di artisti che vogliono colorare e valorizzare il borgo e le prime opere saranno realizzate ed esposte a breve. Caminata ha tutte le caratteristiche, le energie e la bellezza per trovare nell’arte a 360 gradi un motore di sviluppo culturale e sociale”.

C’è stato spazio anche per tematiche sociali quali l’inclusione con la presenza dello stand del Centro socio riabilitativo “Emma Serena” di San Nicolò di Rottofreno, gestito da Coopselios, e per i laboratori di “arte spontanea” di Sara Ricci. Operatori e ospiti del centro “Emma Serena” sono stati chiamati dal sindaco Franco Albertini al momento dell’inaugurazione per condividere con il pubblico la collaborazione che li vede protagonisti attivi nella piantumazione di una ventina di alberi nell’area verde del centro polisportivo “Gianni Fuso Nerini” a Trevozzo: un progetto che continuerà nei prossimi anni, ha confermato Albertini, con la valorizzazione di altri spazi verdi quali giardini scolastici e parchi pubblici.

I laboratori artistici di Sara Ricci hanno invece avuto come protagonista Takoala, un personaggio creato dall’artista, cuore simbolico del progetto e invito alla gentilezza e all’ascolto. La sua storia, esposta accanto alle illustrazioni, ha guidato i partecipanti ai laboratori in un modo di creare che non chiede perfezione, ma presenza.

Accanto, il tavolo di Sara Fontana, al suo debutto con un progetto di arte botanica etica, ha portato uno sguardo nuovo e delicato sulla natura, offrendo un punto di osservazione intimo e rispettoso. Il tema del fiore ha lasciato poi spazio alla creatività con i bambini (ma anche gli adulti) che si sono cimentati con pennelli, pastelli, pennarelli acrilici, pastelli a cera, pennini colorati seguendo la propria immaginazione.

A rendere ancora più armoniosa la gestione dello spazio è stata la collaborazione di Maddalena Fava, artista riconosciuta per la sua formazione Manga e oggi in evoluzione con un progetto dedicato ai visi femminili. La sua presenza attenta e sensibile ha contribuito a creare un clima sereno, accogliente, in cui tutti si sono sentiti liberi di esprimersi.

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