Sorpreso a rubare spintona la guardia giurata per fuggire, arrestato per tentata rapina

Le Volanti della Questura di Piacenza sono intervenute in via Calciati presso un esercizio commerciale, in quanto il direttore dello stesso riferiva di aver sorpreso un soggetto intento a rubare merce dagli scaffali tentando poi di nasconderla.
Giunti sul posto, la polizia ha accertato che lo stesso per agevolare la sua fuga, oltrepassando la cassa senza pagare, aveva spintonato una guardia giurata.
Il soggetto, cittadino italiano di 34 anni, residente in provincia di Piacenza, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti già colpito da avviso orale del Questore dal 2021, è stato tratto in arresto per tentata rapina.
A seguito della direttissima di stamane, il Giudice ha disposto la convalida dell’arresto.