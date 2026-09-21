Bimba di undici anni resta incastrata in una giostra al parco giochi, intervengono vigili del fuoco e 118

Momenti di apprensione oggi a Castel San Giovanni, dove una bambina di 11 anni è rimasta incastrata con un piede mentre giocava su una giostra, una altalena con pedana. Per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La piccola è stata successivamente accompagnata al pronto soccorso per accertamenti.

L’episodio è avvenuto nel parco giochi di via Fratelli Bandiera. La bambina stava giocando sull’altalena quando, per cause ancora da chiarire, un piede è rimasto incastrato nella struttura.

Non riuscendo a liberarsi, è stato richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che sono riusciti a liberare la piccola.

La bambina è stata quindi affidata alle cure del personale del 118 e accompagnata al pronto soccorso per gli accertamenti necessari e per verificare la presenza di eventuali traumi.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.