Giretto d’Italia, a Piacenza 5.404 passaggi in bici e con mezzi elettrici: 45 al minuto

Si è svolto questa mattina a Piacenza il Giretto d’Italia 2026, il campionato urbano della mobilità sostenibile: una gara tra città che misura gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola effettuati in bicicletta o con mezzi di micromobilità elettrica, come e-bike e monopattini.

Organizzato da Legambiente a livello nazionale nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 2026 e gestito localmente dal Circolo Legambiente di Piacenza, in collaborazione con il CEAS Infoambiente del Comune di Piacenza, il Giretto ha l’obiettivo di misurare, mappare e promuovere la mobilità ciclistica e sostenibile. Quest’anno vede la partecipazione di più di 40 Comuni della penisola.

A Piacenza, dalle 7.15 alle 9.15, volontari, associazioni, enti e numerosi studenti hanno monitorato in sette punti strategici della città gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola effettuati in bicicletta, e-bike, monopattino e con altri mezzi di micromobilità elettrica. Ai conteggi delle sette postazioni si sono aggiunti quelli effettuati direttamente presso alcune scuole.

Il risultato complessivo è di 5.404 passaggi, di cui 377 con mezzi elettrici, pari a circa il 7% del totale.

In sole due ore sono stati quindi registrati in media 45 passaggi al minuto, un dato che restituisce con immediatezza quanto la bicicletta sia già oggi utilizzata a Piacenza come vero mezzo di trasporto quotidiano.

Il risultato è solo leggermente inferiore a quello dello scorso anno: nel 2025 erano stati rilevati 5.620 passaggi, con una media di 46,84 al minuto. Quest’anno sono 216 in meno, una differenza del 3,8%, contenuta considerando che si tratta di un monitoraggio effettuato in una singola mattinata.

Il Giretto d’Italia si svolge a Piacenza dal 2017 e negli anni la nostra città si è costantemente collocata ai vertici nazionali per il numero di biciclette rilevate. Più che una semplice gara fra città, l’iniziativa rappresenta una fotografia della mobilità quotidiana e permette di capire quante persone scelgano già oggi mezzi alternativi all’automobile per andare a scuola, al lavoro o per i propri spostamenti.

I risultati delle sette postazioni

Barriera Genova: 1.584 passaggi, di cui 71 elettrici

Barriera Torino: 808 passaggi, di cui 61 elettrici

Barriera Milano: 252 passaggi, di cui 29 elettrici

Stazione ferroviaria: 508 passaggi, di cui 50 elettrici

Piazzale Libertà: 553 passaggi, di cui 34 elettrici

Dante-Nasolini: 824 passaggi, di cui 40 elettrici

Barriera Roma: 332 passaggi, di cui 67 elettrici

A questi si aggiungono i rilevamenti effettuati direttamente presso le scuole

IC3 – scuola Calvino, sede di via Stradella: 20 biciclette

Liceo Gioia: 397 passaggi degli studenti, di cui 25 elettrici

Liceo Colombini: 126 biciclette

All’edizione piacentina 2026, coordinata da Legambiente Piacenza e Infoambiente – CEAS del Comune di Piacenza, hanno aderito:

Comune di Piacenza, che ha concesso il patrocinio, AUSL di Piacenza, con il contributo del Servizio di Medicina dello Sport e Promozione della Salute, FIAB Piacenza Amolabici,

Energetica APS, FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri, Comitato Organizzatore “Placentia Half Marathon”, Touring Club Italiano – Club di territorio di Piacenza, Liceo Gioia, Liceo Colombini, ISII Marconi, Istituti Comprensivi 2, 3 e 5.

Come Legambiente gli oltre 5.400 passaggi registrati in due ore, una media di 45 al minuto, ci dicono una cosa molto semplice: a Piacenza la bicicletta è già un vero mezzo di trasporto quotidiano. Non dobbiamo convincere i piacentini a usare la bici: migliaia di persone lo fanno già. Dobbiamo piuttosto mettere i ciclisti nelle condizioni di farlo in sicurezza, realizzando una rete ciclabile continua, mettendo in sicurezza gli attraversamenti e dedicando una particolare attenzione ai percorsi casa-scuola .

Il Giretto è infatti anche un’occasione per osservare come ci si muove in città e in quali condizioni di sicurezza, soprattutto nei punti di maggiore traffico e in prossimità delle scuole.

I numeri confermano ancora una volta la necessità di rendere più facile e sicura la scelta della bicicletta. Non basta aumentare i chilometri di piste ciclabili: occorre soprattutto collegare i percorsi esistenti, eliminare le discontinuità, mettere in sicurezza gli attraversamenti e consentire anche ai più giovani di spostarsi in autonomia.

Se in appena sette postazioni, integrate dai rilevamenti scolastici, sono stati registrati oltre 5.400 passaggi in due ore, è evidente che il numero complessivo delle biciclette che ogni giorno circolano a Piacenza è molto più elevato.

Ora i risultati piacentini saranno trasmessi a Legambiente nazionale per essere confrontati con quelli delle altre città partecipanti al Giretto d’Italia 2026.