Incidente col muletto e gamba schiacciata, 70enne infortunato in un’azienda di Caorso

Infortunio sul lavoro in un magazzino di Caorso. Un uomo di 70 anni è rimasto ferito mentre si trovava alla guida di un carrello elevatore. Nell’incidente una gamba gli è rimasta schiacciata. Il ferito è stato soccorso e trasportato in eliambulanza all’ospedale di Parma.

Secondo una prima ricostruzione, il 70enne stava manovrando il carrello elevatore all’interno del magazzino quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe urtato contro qualcosa.

Nell’incidente l’uomo è rimasto con una gamba schiacciata. Immediata la richiesta di aiuto e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco.

Dopo le prime cure, viste le condizioni del ferito, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il 70enne è stato quindi trasportato in volo all’ospedale di Parma per gli accertamenti e le cure del caso.

Resta da ricostruire con precisione la dinamica dell’infortunio.