Bisarca con gru a carico si scontra con un tir, un ferito e pesanti disagi in A21 a Calendasco – FOTO

Scontro tra un tir e una bisarca, disagi in autostrada e un camionista ferito. I fatti sono accaduti lungo l’autostrada A21, all’altezza di Calendasco. I due tir stavano viaggiando in direzione Torino quando, per motivi da chiarire, si sono scontrati.

La bisarca, che trasportava una gru, si è ribaltata: tre, dunque, i mezzi di grandi dimensioni che hanno interrotto la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato duramente per mettere in sicurezza la zona: il traffico è rimasto bloccato a lungo nel tratto interessato, proprio perché liberare la strada non è stato un compito facile.

I soccorsi del 118, invece, hanno accompagnato l’unico camionista rimasto ferito all’ospedale di Piacenza. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia stradale di Alessandria.