Imparare a viaggiare fuoristrada in sella alle moto BMW, a Ziano il corso internazionale Blue Bike Camp

Un corso internazionale per quei motociclisti che desiderano dare il meglio di sé fuoristrada. Il tutto a Ziano Piacentino. Parliamo del Corso guida maxi enduro GS Academy Camp, organizzato da Blue Bike Camp, progetto avviato dall’esperto e pluricampione mondiale manager di enduro Daniele Madrigali. I partecipanti hanno la possibilità di mettersi in sella alle mitiche BMW GS, messe a disposizione dagli organizzatori.

Le date dei corsi sono disponibili sul sito ufficiale.

Blue Bike Camp viene ospitato nella cornice dell’Agriturismo Bacchanalis, a Ziano Piacentino. In questa location sono state allestite due aree tecniche attrezzate con ostacoli artificiali e naturali e un percorso adventure di circa 80 km misto asfalto e sterrato dove mettere in pratica le nozioni apprese durante la parte teorica in classe e quella pratica sul campo. Il tutto sotto l’attenta sorveglianza di guide esperte e istruttori.

“Il progetto nasce mettendo a frutto l’esperienza di 30 anni di moto enduro in giro per il mondo e rivolgendo ora lo sguardo verso il crescente interesse dei motociclisti. Il mondo dell’adventouring si apre a nuovi e vecchi appassionati, approcciando il fuoristrada in maniera rispettosa e spassionata grazie alle grandi moto da enduro disponibili sul mercato”.

“Nello specifico si tratta di corsi e attività adatti a tutti i livelli di guida, in cui sarà protagonista la gamma GS di BMW Motorrad. L’obiettivo di BMW GS ACADEMY è quello di fornire ai suoi allievi un supporto tecnico e applicato di elevato livello per apprendere e migliorare le proprie capacità di guida sui percorsi in fuoristrada”.