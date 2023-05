“Borgo in Fiore” a Caminata in Alta Val Tidone il 21 maggio

Torna, in concomitanza con una giornata regionale del FAI, l’appuntamento di “Borgo in Fiore” a Caminata, pregevole e caratteristico borgo del Comune di Alta Val Tidone (provincia di Piacenza). L’appuntamento è in calendario per domenica 21 maggio 2023 con un programma che, facendo tesoro del riscontro ottenuto nell’edizione dello scorso anno, ricalcherà quello del 2022 con alcune novità.

La prima è la concomitanza con un analogo evento coordinato a livello regionale dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano con iniziative culturali organizzate anche nella provincia di Piacenza, in particolare proprio a Caminata dove si andrà alla scoperta delle bellezze botaniche e paesaggistiche del luogo grazie all’impegno della Delegazione FAI di Piacenza e del gruppo FAI Giovani, protagonisti di un’importante collaborazione con il comune di Alta Val Tidone di recente iscritto proprio al FAI.

“Borgo in Fiore” a Caminata

Come un anno fa il paese sarà abbellito da fiori e decorazioni a tema e gli stessi residenti saranno coinvolti in prima persona nel rendere il borgo un piccolo “gioiello” che nulla ha da invidiare ai villaggi della campagna francese o di quella inglese. Quest’anno, inoltre, il tutto sbarcherà sui “social”: residenti e villeggianti che parteciperanno all’iniziativa saranno infatti invitati a postare le foto delle composizioni floreali sulla pagina Facebook e Instagram del Comune di Alta Val Tidone per condividerne la bellezza. Il medesimo invito sarà ovviamente rivolto anche a turisti e visitatori della manifestazione.

Per l’intera giornata saranno presenti banchetti di fiori, di essenze, di profumi, di cibo, di spezie e di tutto ciò che ruota attorno al mondo della natura, del benessere e della vita all’aria aperta. Presenti anche espositori di altri generi che spaziano dalla bellezza all’arte, dal giardinaggio alla cura della persona, dai prodotti naturali per la bellezza all’abbigliamento.

Anche i bambini saranno protagonisti con laboratori e attività dedicate ai più piccoli mentre per gli adulti sono previste iniziative collaterali a sfondo culturale, quali presentazioni di libri, oltre a visite al borgo e momenti di approfondimento su tematiche legate alla natura.

Come per la scorsa edizione, anche nel 2023 “Borgo in Fiore” si terrà in concomitanza con la Giornata Europea dei Mulini Storici, manifestazione che farà tappa nella cornice del vicino Mulino Lentino (le due località, entrambe nel territorio del Comune di Alta Val Tidone, distano fra loro pochi chilometri) con la possibilità per turisti e visitatori di dedicare l’intera giornata a entrambi gli appuntamenti.

A organizzare la manifestazione, in collaborazione con l’amministrazione comunale, è l’agenzia MOOD Eventi e Comunicazione di Piacenza.