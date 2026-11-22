Il clima natalizio è pronto a conquistare la Val Tidone. Domenica 29 novembre 2026, il centro storico di Borgonovo Val Tidone si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto in occasione di “Dolce Natale a Borgonovo”, l’attesa manifestazione promossa dai Mercanti di Qualità e il Comune di Borgonovo, pensata per inaugurare ufficialmente il periodo delle festività con una giornata ricca di eventi per tutta la famiglia.

La festa prenderà il via fin dalle prime ore del mattino, quando le vie e le piazze del paese si animeranno con lo shopping natalizio. Protagonisti saranno gli espositori selezionati dei Mercanti di Qualità, affiancati da hobbisti, creativi e associazioni del territorio: un’occasione ideale per andare alla ricerca di idee regalo originali, eccellenze artigianali e prodotti tipici in un’atmosfera accogliente e festosa.

Pomeriggio tra artisti di strada, canti e la magia del dottor Passepartout

Con il passare delle ore, il programma entrerà nel vivo con un susseguirsi di appuntamenti dedicati all’intrattenimento di grandi e piccini. Nel pomeriggio, il centro cittadino sarà attraversato dall’energia contagiosa degli artisti di strada, accompagnati da esibizioni di canti e balli a tema natalizio.

Tra i momenti più attesi dai più piccoli ci sarà “La Magia del Natale con il dottor Passepartout”, uno spettacolo itinerante e coinvolgente fatto di illusionismo, gag e stupore, pensato per far sognare i bambini e regalare un sorriso a tutti i visitatori.

Gran finale con l’accensione delle luminarie e lo show delle fontane danzanti

Al calar della sera, “Dolce Natale a Borgonovo” culminerà in un finale ad alto impatto scenografico. Il momento simbolico dell’accensione del grande albero di Natale e delle luminarie cittadine darà infatti il via allo spettacolo mozzafiato delle fontane danzanti con il fuoco: una coreografia suggestiva in cui giochi d’acqua illuminati, fiamme danzanti e musica si fondono in perfetto sincronismo per salutare l’arrivo del Natale.

Un appuntamento completo, capace di unire la valorizzazione del commercio locale alla meraviglia dello spettacolo dal vivo, per vivere insieme la prima grande domenica di festa a Borgonovo Val Tidone.