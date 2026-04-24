Bottega XNL-Fare Teatro, partita l’edizione 2026 con il Maestro Lidi: oltre 400 candidati anche dall’estero

Ha registrato un boom di candidature, oltre 400 provenienti da tutta Italia e alcune anche dall’estero, l’edizione di 2026 di Bottega XNL-Fare Teatro, il progetto di alta formazione teatrale ideato e diretto da Paola Pedrazzini per XNL Piacenza, il centro per le arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

I quattrocento candidati, giovani attori e attrici da poco diplomati nelle più affermate scuole di teatro italiane, sono stati selezionati dal regista Leonardo Lidi, che per il secondo anno consecutivo è stato scelto come ‘Maestro di Bottega’.

Dodici i giovani prescelti, tutti con un’ottima esperienza alle spalle, che hanno iniziato nei giorni scorsi il percorso formativo che, sotto la guida di Lidi, li porterà alla realizzazione di un’opera originale sul testo della tragedia euripidea Medea, che era stato presentato nel febbraio scorso durante un incontro-evento che si era svolto in XNL alla presenza del regista, della direttrice artistica Paola Pedrazzini e di Lella Costa, che aveva tenuto a battesimo il progetto.

«Oltre 400 candidature in un solo mese rappresentano un segnale estremamente significativo – commenta la direttrice artistica di Bottega XNLPaola Pedrazzini – e confermano la capacità del progetto di intercettare un importante bisogno formativo e artistico della scena contemporanea, interessando tanti giovani talenti su scala nazionale».

«Bottega XNL è una realtà viva e ormai consolidata – sottolinea il vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli -, attesa ogni anno dai più promettenti giovani attori che in Italia escono dalle scuole di teatro e, per perfezionare il proprio mestiere, cercano percorsi di formazione realmente professionalizzanti. Un’iniziativa che, come Fondazione, promuoviamo e sosteniamo sia nell’ottica di promuovere il protagonismo e la formazione dei giovani, sia per consolidare il ruolo di Piacenza come centro di formazione e produzione delle arti contemporanee, nel segno della qualità».

Il record di richieste, tutte di alto livello artistico, ha comportato di riflesso un lavoro di selezione dei candidati particolarmente impegnativo, durato oltre un mese.

«Il fatto che ci siano state così tante candidature è sicuramente motivo d’orgoglio. Ci sono ragazzi diplomati in tutte le scuole più importanti d’Italia, segno che in pochi lavorano sullo scouting e che questi appuntamenti restano necessari per non disperdere i talenti italiani che hanno concluso il periodo formativo. – ha commentato ilregista Leonardo Lidi – Dal mio canto è un onore lavorare con queste persone che, in un momento storico dove si cerca la popolarità immediata attraverso la scorciatoia del social, hanno investito tempo per migliorarsi. Spero di essere un incontro importante per loro».

Il gruppo degli attori e attrici selezionati è composto da giovani dai 22 ai 34 anni (8 donne e 4 uomini), provenienti da Scuole diverse, dall’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma alla Scuola del Teatro Stabile di Torino, dalla Civica Scuola di Teatro “Paolo Grassi” alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano.

I dodici corsisti arrivati nei giorni scorsi a XNL Piacenza da tutta Italia sono: Eleonora Bernazza (Roma), Agnese Sofia Bonato (Vicenza), Sebastiano Bronzato (Torino), Ilaria Campani (Torino), Veronica D’Elia (Atena Lucana), Eugenia Elifani (Roma), Samuele Finocchiaro (Imperia), Gabriele Graham Gasco (Roma), Stefano Macciocca (Frosinone), Greta Petronillo (Torino), Alma Poli (Roma), Yulia Redila (Milano).

Il primo incontro fra i giovani artisti e il loro Maestro di Bottega si è svolto nel segno di un entusiasmo e di un’emozione palpabili da parte di tutti, che sono poi confluiti in una prima intensa sessione teatrale incentrata sul primo studio e l’indagine del testo. Su questo fronte, Lidi ha coinvolto anche uno dei suoi collaboratori, Riccardo Micheletti che seguirà il percorso come coreografo.

Il lavoro proseguirà a partire da fine maggio, secondo il metodo ormai consolidato che caratterizza la Bottega, in cui gli allievi apprendono i ‘segreti del mestiere’ dal proprio Maestro prendendo parte al processo creativo fino alla realizzazione di un’opera teatrale inedita. L’esito dell’edizione 2026 di Bottega XNL-Fare Teatro, come anticipato,sarà la messinscena della tragedia euripidea Medea in prima nazionale al Festival di Teatro Antico di Veleia il 19, 20 e 21 giugno 2026.

Si consolida dunque il circuito di alta formazione, produzione, e fruizione artistica che, sul fronte del Teatro, unisce Piacenza a Veleia e che ha preso il via nel 2022 con l’Edipo di Marco Baliani, seguito nel 2023 dall’Antigone, sempre di Baliani, dall’Ifigenia in Aulide di Fausto Russo Alesi nel 2024 e da Baccanti, diretto dallo stesso Lidi nel 2025.

Il progetto Bottega XNL è promosso da Rete Cultura Piacenza, che comprende Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio dell’Emilia e Diocesi di Piacenza-Bobbio.

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