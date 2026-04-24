Il sostegno dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio alla Caritas, in dono borse con prodotti alimentari

In occasione della festività di San Giorgio, solenne ricorrenza per l’Ordine Costantiniano, i Cavaliere e le Dame della Delegazione Emilia Romagna – Piacenza si sono riuniti presso il Centro “Il Samaritano” in via Giordani per confezionare e successivamente donare più di cento borse, con il logo dell’Ordine, contenenti derrate alimentari di vario genere, destinate a famiglie in difficoltà.

Grazie all’ausilio della Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio le borse arriveranno a destinazione nei prossimi giorni nell’ambito dell’attività quotidiana che Caritas svolge sostenendo numerose famiglie.

Parole di lode a favore di Caritas sono giunte da Monsignor Gianni Ambrosio, Vescovo emerito di Piacenza-Bobbio, Priore dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Il Delegato Vicario Cav. Pietro Coppelli ha ringraziato Dame e Cavalieri, presenti in gran numero, che si sono impegnati a realizzare la donazione, e ha espresso l’augurio di poter continuare a dare un maggior contributo d’azione e di attività alle opere eminentemente sociali della beneficenza.

Il direttore della Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio, Diacono Mario Idda, accompagnato dal dottor Franco Zuccone, consigliere Caritas, ha ringraziato le Dame e i Cavalieri piacentini per il gesto concreto di solidarietà molto apprezzato.

A conclusione dell’evento, si è celebrata la Santa Messa nella chiesa Immacolata di Lourdes, presieduta dal Priore Monsignor Gianni Ambrosio, coadiuvato dal Priore Vicario don Stefano Antonelli e dal Diacono Mario Idda.

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