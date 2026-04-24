Inaugurata la nuova Biblòh! alla scuola Taverna: “Sostenuta da un movimento di economia circolare e solidarietà”

La scuola Taverna non aveva una biblioteca. Il suo vecchi libri erano depositati in una stanza abbandonata. Quando alcune maestre, che hanno creduto nel progetto Biblòh!, hanno iniziato a lavorare per sgomberare e riutilizzare quello spazio, tutti attorno a loro si sono mossi, per intonacare, tinteggiare, arredare, rinnovare il patrimonio librario.

Una rete di economia circolare e solidarietà

Un movimento di economia circolare e solidarietà che ha visto protagonisti, oltre la Fondazione, anche il Comune di Piacenza, la cooperativa Tiles per la pavimentazione e la Caritas che ha donato i cuscini e la libreria, mentre la sua falegnameria sociale li ha adattati.

È questa la storia di come nei mesi scorsi ha preso vita la biblioteca “Libriamoci” della scuola primaria Taverna di Piacenza, la nuova nata all’interno della rete delle biblioteche innovative del territorio di Piacenza, finanziata dal 2022 al 2025 dall’omonimo bando della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

L’inaugurazione

Una storia che è stata raccontata ieri pomeriggio durante l’inaugurazione del nuovo spazio, che si è tenuta alla presenza dei rappresentanti della Fondazione, il consigliere di Cda Luca Groppi e il vicepresidente Mario Magnelli, dell’assessore comunale alle politiche scolastiche del Comune di Piacenza Mario Dadati, del referente nazionale della rete Biblòh! Angelo Bardini, del dirigente scolastico Romeo Nicola Manno, delle maestre, dei bambini e di tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione.

Lo spazio, luminoso e ben attrezzato, è stato intitolato alla pedagogista Sofia Corradi, scomparsa nel 2025, e d’ora in poi sarà al servizio degli alunni e degli insegnanti dell’istituto.

“Un progetto bellissimo”

«Un progetto bellissimo perché nasce dall’impegno corale di tante persone – hanno sottolineato Groppi e Magnelli, durante il taglio del nastro -. Sono le persone che danno anima e corpo ai progetti che noi finanziamo. Sul fronte delle biblioteche scolastiche siamo particolarmente soddisfatti di aver scelto e sostenuto un modello unitario e di qualità, che ci ha permesso di dar vita a tante strutture funzionali, aggiornate e belle e già in rete su tutto il territorio e a livello nazionale. Siamo convinti che una comunità cresce davvero e molto più rapidamente, quando procede unita».

La cerimonia si è conclusa con i canti degli alunni e l’esibizione dalla sezione Taverna dell’orchestra CinqueQuarti dei bambini per la città.

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