Buoni omaggio trattamenti Lifting Bioenergetico. Trattamento olistico per viso collo e spalle

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di omaggiare con Buoni omaggio per trattamenti di Lifting Bioenergetico. Trattamento olistico per viso collo e spalle.

Bellezza e tonicità senza chirurgia con Terapia Alternativa in Epikurea!

Lifting Bioenergetico – Buoni omaggio

Per ricevere in anteprima gli avvisi dei nuovi omaggi, scarica l'app di Radio Sound Piacenza 24.

Lifting Bioenergetico

Trattamento olistico per viso collo e spalle

Bellezza e tonicità senza chirurgia con Terapia Alternativa in Epikurea

Per aggiudicarti il tuo buono omaggio invia un WhatsApp con scritto LIFTING + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Biglietto valido per 1 persona (altri biglietti vicini, acquistabili*).

* Il biglietto omaggio non è cumulabile con un altro omaggio per posti vicini, ma è possibile acquistare biglietti adiacenti.

Regolamento iniziativa.

Invia un messaggio (con le modalità indicate sopra) per candidarti; un conduttore di Radio Sound ti richiamerà per confermarti il biglietto omaggio. Dovrai rispondere alla telefonata e fare un breve saluto in diretta su Radio Sound per ottenere il tuo omaggio. Entro la data dell’evento riceverai un WhastApp di conferma con tutte le indicazioni per utilizzare il tuo omaggio.

Se non ricevi la telefonata 📵 o non fai in tempo a rispondere non preoccuparti, questa volta la fortuna non è stata dalla tua parte. Tuttavia, non abbatterti! Spesso facciamo regali speciali e potresti essere il prossimo fortunato destinatario.

Ci piace fare le cose semplici ma nel rispetto di tutti e per questo motivo l’iniziativa non prevede estrazione ma semplicemente un premio fedeltà deciso da noi di Radio Sound. Cerchiamo sempre di accontentare e incentivare nuovi ascoltatori per dare opportunità a più persone. Se hai già vinto in passato, la tua candidatura non verrà esclusa a priori ma semplicemente avrai meno probabilità di essere chiamato. Per aumentare le probabilità di essere selezionato ti consigliamo vivamente di inviare il messaggio appena senti che il conduttore annuncia il momento gioco, quando invita a scrivere. Facciamo diversi momenti gioco (tra le ore 7 e le 20 su Radio Sound) in funzione di quanti omaggi abbiamo da regalare.

Cerca di essere creativo, divertente, simpatico mentre sei in diretta con il conduttore; dai libero sfogo alla tua personalità.

Rivitalizza la tua pelle con il Lifting bioenergetico, trattamento olistico per viso collo e spalle!!!

In EPIKUREA bellezza e tonicità senza chirurgia con Terapia Alternativa!

Riflessologia plantare, allineamento cranio sacrale e check up energetico!

Prova Benessere in EPIKUREA – Via Scalabrini 134a – Piacenza

Info: terapiaalternativapiacenza su Instagram e Facebook

Richiedi informazioni sui trattamenti

