Piace Mattoncini a Piacenza Expo, ritorna il grande evento per grandi e piccini il 15 e 16 novembre

Ritorna anche quest’anno il grande evento Piace Mattoncini a Piacenza Expo. Pronti ad un’invasione di mattoncini, costruzioni, giochi e divertimento sabato 15 novembre (al pomeriggio) e domenica 16 novembre (tutto il giorno).

Piace Mattoncini a Piacenza Expo: 15 e 16 novembre

Anche quest’anno ci saranno piu’ di 100 epositori, di Piacenza Bricks e tanti altri gruppi italiani di appassionati. Presenti costruzioni in mattoncini Lego (MOC e diorami) di ogni tipo, tantissime attività per grandi e piccini, una grande area gioco, moltissimi venditori, e tante sorprese che vi sveleremo nelle prossime settimane.

Informzioni

Ingresso a pagamento a prezzi popolari: biglietti a soli 6 Euro per gli adulti.

Piacenza Expo, Via Tirotti

Sabato 15 novembre dalle 14:00 alle 19:00

Domenica 16 novembre dalle 10:00 alle 18:30

