Pontenurese – Fiorenzuola 0-2: il derby è rossonero con una grande prova di forza

Il Fiorenzuola di mister Araldi supera la Pontenurese 0-2 in trasferta, al termine di una gara che ha visto i rossoneri dimostrare grande forza, determinazione e tasso tecnico superiore agli avversari. Decidono le reti di Antenucci e Parisi entrambe nel primo tempo.

Rossoneri che accorciano in classifica trovando il secondo successo consecutivo e frenando la corsa proprio della Pontenurese che incappa nel primo ko stagionale.



Le parole di mister Araldi al termine della gara

Cronaca di Pontenurese – Fiorenzuola

Primo Tempo (0-2)

Meglio la Pontenurese di mister Rizzelli che parte subito offensiva ma, alla prima vera occasione, a colpire è il Fiorenzuola con la rete di Antenucci. Azione da destra a sinistra con cross di Parisi, sponda di testa di Macchioni per Antenucci che solo sul secondo palo non ha difficoltà a battere Cabrini per il gol dello 0-1 al 6′ del primo tempo.

Il Fiorenzuola soffre un pò la reazione della Pontenurese che va vicino al pareggio con Castellana e Bara ma, nel momento forse migliore per i padroni di casa, arriva la seconda doccia fredda. Al 34′del primo tempo, punizione da oltre 35 metri calciata da Parisi, Cabrini va malissimo sul pallone e, di fatto, se lo devia in porta. Errore grave del portiere, ex tra l’altro della partita, che regala il doppio vantaggio al Fiorenzuola.

A recupero scaduto arriva l’episodio che può complicare le cose per i rossoneri: espulso Antenucci per un calcio a Diaw, rossoneri in 10 per tutto il secondo tempo.

Secondo Tempo (0-2)

Contrariamente a quanto ci si possa aspettare, nel secondo tempo il Fiorenzuola, anche con l’uomo in meno, non soffre praticamente mai e resta in controllo del match. Al 28′ della ripresa Compiani, entrato da pochi minuti, colpisce al volto Parisi e l’arbitro lo espelle ristabilendo la parità di uomini sul terreno di gioco. Da lì in poi poche occasioni, un tiro di mancino di Yener e un colpo di testa di Castellana deviato all’ultimo da Malagoli ma nulla di più. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale.

Vittoria importantissima per il Fiorenzuola che, oltre ad accorciare in classifica, da un grande segnale di forza a tutto il campionato.

Formazioni

FIORENZUOLA (3-5-2): Malagoli, Parisi, Benedetti, Dellagiovanna, Pertica, Bandaogo, La Vigna, Bertelli, Macchioni, Piro, Antenucci. All. Araldi

PONTENURESE (4-2-3-1): Cabrini, Castellana, Diaw, Spagnoli, Ajdini, Orlandi, Cecchetti, Lodigiani, Casali, Bara, Yener. All. Rizzelli

