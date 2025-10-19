Rugby – I Lyons strappano un punto alle Fiamme Oro

Primo punto conquistato da Lyons in campionato, con una prova d’orgoglio nella ripresa che è valsa la rimonta sfiorata ai danni delle quotate Fiamme Oro. Nonostante due mete subite a inizio secondo tempo in doppia inferiorità numerica, i Leoni hanno rialzato la testa nel finale, segnando tre mete e portando in cascina il primo punto del loro campionato e lasciando l’impressione di potersela giocare con tutte le compagini del campionato.
Dopo aver rotto il ghiaccio, ora i Leoni cercheranno di risalire la china, a partire dalla gara in programma domenica 26 ottobre a Viadana contro i vicecampioni in carica.
Sitav Rugby Lyons v Fiamme Oro Rugby 22-27 (3-9)
Marcatori: p.t. 15’ cp Canna (0-3), 22’ cp Matenga (3-3), 28’ cp Canna (3-6), 35’ cp Canna (3-9) s.t. 43’ m Chianucci (3-14), 46’ m Tomaselli tr Canna (3-21), 61’ m Perazzoli tr Camero (10-21), 65’ cp Canna (10-24), 68’ m Bottacci tr Camero (17-24), 72’ cp Canna (17-27), 80’ m Bottacci (22-27)
Sitav Rugby Lyons: Pasini; Franzoso, Nalaga, Conti, Solari (54’ Via G); Matenga (51’ Camero), Via A (62’ Colombo); Moretto (cap), Cissè, Perazzoli; Bottacci, Cutler (76’ Baas); Moretti (66’ Horgan), Scatigna (70’ Borghi), Libero (41’ Bona). All. Matenga, Solari
Fiamme Oro Rugby: Cornelli; Sodo Migliori, Forcucci, Vaccari (66’ Fusari), Mba; Canna, Tomaselli (69’ Piva); De Marchi (54’ Drudi), Chianucci, Andreani; Fragnito (62’ Pisicchio), Angelone; Carones (41’ Morosi), De Rossi (64’ Carnio), Barducci (35’ Fiorentini). All. Forcucci D
Calciatori: Matenga 1/1 (Sitav Rugby Lyons), Canna 6/7 (Fiamme Oro), Camero 2/3 (Sitav Rugby Lyons)
Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 1 ; Fiamme Oro Rugby 4
Player of the Match: Carlo Canna (Fiamme Oro Rugby)