Fiorenzuola di rigore! Pari all’esordio casalingo in C contro il Renate

Termina con un pareggio (2-2) l’esordio al Velodromo Pavesi del Fiorenzuola in Serie C che riesce a raggiungere il Renate in pieno recupero.

Ci pensa il solito Bruschi con una doppietta (entrambi i gol su rigore) a recuperare gli ospiti che con Possenti, prima, e Galuppini, poi, avevano ribaltato il vantaggio rossonero iniziale.

Primo tempo 1-1

7′ Subito in vantaggio il Fiorenzuola: Dimarco dalla sinistra mette un cross in mezzo che viene sporcato di mano da Rossetti. Per l’arbitro è calcio di rigore che il solito Bruschi trasforma! E’ 1 a 0 per i rossoneri.

12′ reazione degli ospiti con Silva: l’ex Piacenza ci prova al volo dopo un bel cross dalla sinistra ma il pallone è troppo debole e facile per l’intervento di Battaiola.

21′ punizione potentissima di Ferri da 30 metri: Drago toglie letteralmente la palla dall’incrocio dei pali.

23′ Subito dopo però il Renate sfiora il gol del pareggio con Rossetti che imbeccato al limite dell’area piccola non riesce a trovare lo specchio della porta per riportare il match in parità.

33′ pareggio del Renate: su calcio d’angolo Possenti con un grande stacco di testa trafigge Battaiola per il gol dell’1 a 1.

40′ il Renate sfiora il gol del vantaggio con Galuppini che di prima intenzione calcia col mancino e prende in pieno il palo! Il Fiorenzuola soffre in questo finale di tempo.

Termina la prima frazione di gioco con il Fiorenzuola in difficoltà dopo l’iniziale gol del vantaggio e il Renate bravo a prendere in mano le redini del match.

Secondo tempo 2-2

Il secondo tempo inizia com’è finito il primo e cioè con il Renate che preme per trovare il gol del vantaggio.

51′ secondo palo per Galuppini che su calcio di punizione sfiora il gol del 2-1 anche grazie ad una deviazione: altro brivido per i rossoneri.

60′ triplo cambio per il Fiorenzuola: dentro Oneto, Potop e Zaccariello per Arrondini, Olivera e Nelli.

63′ grandissima occasione confezionata dai due nuovi entrati; Potop in mezzo per Oneto che gira sul primo palo e per poco non infila Drago per il vantaggio dei suoi.

69′ il Renate trova il gol del vantaggio con il calcio di rigore trasformato da Galuppini.

Steso in area di rigore Rossetti da Dimarco dopo una bella giocata proprio di Galuppini che poi si prende la responsabilità di battere il penalty che vale il vantaggio: match ribaltato.

79′ giallo per Cavalli dopo un fallo al limite sul solito scatenato Galuppini: la partita è molto nervosa. Il Renate vuole amministrare e portare a casa il risultato.

90′ ci prova Zaccariello dopo una bella azione sulla sinistra ma il tiro viene stoppato in angolo: forcing finale dei rossoneri.

93′ ancora Bruschi per il pareggio del Fiorenzuola!

Bel cross dalla sinistra per Oneto che viene atterrato in area: terzo penalty del match, secondo per i padroni di casa, che il numero 10 dei rossoneri trasforma per il 2-2.

Termina qui l’incontro con un Fiorenzuola mai domo che riesce, alla fine, a trovare il gol del pareggio e ad evitare un esordio amaro in casa tra i professionisti dopo quasi 20 anni dall’ultima volta.

Al Velodromo Pavesi tra Fiorenzuola e Renate finisce 2-2.

Le formazioni

Fiorenzuola: Battaiola, Olivera, Ferri (C), Cavalli, Dimarco, Nelli, Esposito, Currarino, Bruschi, Mamona, Arrondini. All: Tabbiani

Renate: Drago, Anghileri, Silva, Possenti, Esposito, Baldassin, Ranieri, Celeghin, Galuppini, Rossetti, Maistrello All: Cevoli