Fiorenzuola-Sammaurese: ai rossoneri serve vincere per continuare a sperare

Fiorenzuola sempre ultimo e senza margine di errore

I rossoneri di mister Cammaroto arrivano a questo match dopo aver ritrovato i 3 punti nella trasferta di Progresso. La vittoria in terra bolognese ha lasciato ugualmente ultimi i valdardesi ma, quantomeno, ha permesso di ritrovare un pò di fiducia e positività per il finale di stagione. La situazione resta, chiaramente, drammatica visto che il Fiorenzuola è obbligato a vincere da qui fino al termine del girone.

Grazie alle reti di Boscolo Chio e Sementa, i rossoneri sono distanti 5 punti proprio dalla Sammaurese (che occupa l’ultimo posto utile per i playout) e 13 lunghezze dal 13esimo occupato ora dallo Zenith Prato. L’obiettivo dei ragazzi di mister Cammaroto deve essere quello di recuperare punti per entrambe le situazioni.

Sammaurese sul filo dei playout

Gli ospiti non saranno avversario semplice: la sconfitta contro l’Imolese ha complicato la situazione della Sammaurese: terz’ultima e con la necessità di fare punti per ricucire lo strappo con la 13esima ed essere sicuri di fare a i playout. Proprio per questo motivo, questa gara sarà delicatissima e i ragazzi di mister Protti faranno di tutto per ottenere risultato al Velodromo Pavesi.