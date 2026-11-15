Nulla da fare per il Fiorenzuola: a Verona arriva l’ottava sconfitta stagionale. Araldi: “Impossibile vincere, commettendo certi errori” AUDIO

Nulla da fare per il Fiorenzuola. A Verona, contro la Virtus, i rossoneri incappano nell’ottava sconfitta stagionale in campionato. Sicuramente mister Araldi sognava un ritorno in panchina diverso, dopo l’esonero arrivato al termine della prima giornata stagionale. Eppure la compagine rossonera ha continuato a evidenziare le lacune già emerse nelle ultime sfide.

Araldi abbandona il 3-5-2 di Villa, tornando alla difesa a quattro. Gli ospiti, tuttavia, dimostrano di andare in grande difficoltà sulla fascia sinistra, dove Bayou fa il bello e il cattivo tempo. Dopo appena 8′ è proprio da quella fascia che nasce il primo gol: suo il cross per Cuel, che non sbaglia.

Al 17′ Barozzini illude gli ospiti. Due dribbling secchi e un tiro a giro, partito dal versante destro dell’area di rigore, che si insacca sotto l’incrocio dei pali.

Ci sono tutte le premesse per fare bene, invece l’avvio di ripresa è a dir poco disastroso per i rossoneri. Al 53′ Garnero mette il pallone in mezzo per Rabbas, che ribadisce in rete e riporta in vantaggio i padroni di casa. Due minuti più tardi Marcaletti viene espulso per doppia ammonizione, con i due cartellini gialli arrivati nell’arco di appena dieci minuti.

Clamoroso il terzo gol della Virtus, scaturito da un calcio d’angolo a favore del Fiorenzuola. Gli scaligeri recuperano il pallone al limite dell’area ospite e si involano in campo aperto, senza incontrare particolari ostacoli: è Bayou a finalizzare l’azione.

Formato riapre la partita, ma l’illusione dura pochissimo. Al 78′ è ancora Bayou a mettere il pallone in mezzo, poi trasformato in rete da Fanini, che chiude definitivamente i conti.

Le parole del mister a fine gara: “Non possiamo commettere questi errori. Devo lavorare da subito sulla testa dei miei calciatori”

La Cronaca del match

Primo tempo

Qui le azioni salienti di Virtus Verona – Fiorenzuola. Iniziata a Verona . Classica maglia rossonera per gli ospiti. Maglia bianca ad inserti azzurri per la Virtus.

8′ Virtus Verona in vantaggio. Bayou lascia sul posto Orazzo sulla sinistra, entra in area di rigore ed appoggia per Cuel che trafigge Libertazzi. Virtus Verona – Fiorenzuola 1-0.

13′ Bayou scappa ancora e Tamba Dadji prova il tiro, questa volta Libertazzi ci mette una pezza.

17′ Grandissimo gol di Barozzini: doppio dribbling poi dal versante di destra fa partire un tiro a giro sul secondo palo che non lascia scampo a Dolfi. E’1-1!

20′ Ammonito Ludovici.

Punizione dal versante di sinistra, molto defilato per la Virtus Verona. Conclusione diretta sul portiere di Rabbas, poi c’è un fallo ai danni di Libertazzi.

Angolo per i locali. Ammonito Ferretti. Colpo di testa ad uscire della difesa.

34′ Punizione per il Fiorenzuola, una sorta di corner corto. Alluci la mette in mezzo, ma i locali allontanano.

36′ Ammonito Agnelli

42′ Calcio d’angolo per la Virtus dalla sinistra. Libertazzi la smanaccia, poi c’è il tiro al volo di Lodovici. Palla sul fondo.

45′ concessi due minuti di recupero.

Fine primo tempo. Squadre negli spogliatoi sul 1-1.



Secondo tempo

Inizia la ripresa.

53′ Virtus di nuovo avanti. Garnero la mette in mezzo per Rabbas che trova l’angolo basso più lontano e sancisce il nuovo vantaggio dei locali. Virtus Verona- Fiorenzuola 2-1.

55′ Fiorenzuola in 10. Espulso Marcaletti per doppia ammonizione.

60′ Da un calcio d’angolo per il Fiorenzuola la Virtus recupera il pallone praticamente in campo aperto fino alla rete del 3-1 siglata da Bayou.

67′ Formato accorcia le distanze. Rovesciata di Ferretti, respinta del portiere, poi Formato in tapin accorcia

78′ Bayou mette il pallone in mezzo e Fanini chiude i conti

Finisce qui. Ottava sconfitta stagionale per il Fiorenzuola sempre più ultimo. Per Araldi ci sarà tanto da lavorare.

