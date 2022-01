Calciomercato Fiorenzuola – Christian Tommasini rescinde e va alla Paganese

La Paganese comunica tramite una nota ufficiale di aver raggiunto l’accordo con la società Pisa Sporting Club 1909 per il prestito del calciatore Christian Tommasini.

L’attaccante classe 1998, di proprietà del Pisa, nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Fiorenzuola nel Girone A di Serie C, totalizzando 12 presenze e una rete. Christian Tommasini arriva in prestito fino al Giugno 2022 , indosserà la maglia numero 18 e si aggregherà al gruppo di Mister Gianluca Grassadonia dopo aver svolto i Test Anti-Covid19.

Il comunicato del Fiorenzuola

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente la risoluzione del rapporto che la legava a titolo temporaneo alle prestazioni sportive di Christian Tommasini, attaccante classe 1998 arrivato in estate in rossonero in prestito dal Pisa Sporting Club 1909.

Tommasini ha disputato 12 partite con la maglia di U.S. Fiorenzuola, mettendo a segno 1 rete nella sfida contro il Lecco Calcio dello scorso 3 ottobre.

La società ringrazia Christian per i mesi passati in U.S. Fiorenzuola e per l’impegno profuso per la maglia rossonera, augurandogli un futuro sportivo di alto livello.