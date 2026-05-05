Torna “Incontri di Musica d’Insieme”, cinque concerti con gli studenti del Nicolini

Non sono semplici interpreti, ma il cuore pulsante della rassegna: gli studenti del Conservatorio Nicolini trasformano lo studio quotidiano in un’esperienza artistica condivisa, fatta di ascolto, confronto e crescita. È su questa energia che si costruisce la seconda edizione di Incontri di Musica d’Insieme 2026, promossa dall’istituzione musicale piacentina in collaborazione con la Fondazione di Piacenza e Vigevano. Un percorso sonoro che attraversa epoche, stili e formazioni diverse, mettendo al centro il dialogo tra strumenti e voci.

Il programma

Il calendario si articola in cinque appuntamenti gratuiti tra maggio e giugno. Si inaugura l’8 maggio all’Auditorium della Fondazione con un programma che accosta grandi capolavori cameristici, da Ludwig van Beethoven a Dmitri Sostakovich, insieme alle pagine vocali di Francesco Paolo Tosti e Luigi Denza e al Quartetto di Max Bruch. Il 13 maggio, nel Salone del Conservatorio, il concerto Adagio propone un viaggio nelle sonorità più intime, con ensemble di violoncelli e musiche che spaziano da Johann Sebastian Bach a Johannes Brahms.

Il 20 maggio si torna in Auditorium per un programma variegato che unisce Robert Schumann, Francis Poulenc e suggestioni contemporanee. Il 3 giugno, ancora al Conservatorio, la vocalità da camera è al centro con Schumann, Gaetano Donizetti e Roger Quilter, mentre il 12 giugno la rassegna si chiude con La voce e la parola, dedicato alla mélodie francese e al Lied tedesco.

Gli studenti fanno parte delle classi di musica d’insieme di Diego Maccagnola, Guido Galterio, Marco Decimo e Daniele Balleello e della classe di nusica vocale da camera di Anna Chierichetti.

Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 18.

Un momento centrale per il Conservatorio

«Questa rassegna rappresenta un momento centrale nella vita del nostro Conservatorio», ha sottolineato il presidente Massimo Trespidi durante la conferenza stampa di presentazione, che si è svolta questo pomeriggio presso la Fondazione di Piacenza e Vigevano «perché valorizza il lavoro collettivo e la crescita artistica degli studenti, offrendo al pubblico un’occasione concreta di incontro con la musica viva». Ha aggiunto il direttore del Conservatorio, Roberto Solci: «La musica d’insieme è il cuore della formazione: qui si sviluppano ascolto, dialogo e consapevolezza interpretativa. Incontri di Musica d’Insieme è il luogo in cui tutto questo prende forma davanti al pubblico».

«Giunto alla sua seconda edizione, il cartellone di concerti che presentiamo oggi nasce per offrire agli studenti un’occasione concreta di esibirsi in un contesto professionale – ha sottolineato Daniele Balleello, il capo dipartimento della Musica d’Insieme del Conservatorio -. Coinvolge i migliori allievi e rappresenta un momento significativo per valorizzare il talento e la qualità del Conservatorio».

«Nel segno della promozione della musica alta e della formazione degli allievi dell’università piacentina si realizza questa bella collaborazione fra il Conservatorio e la Fondazione – è il commento del vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli -. Un’opportunità importate per i giovani artisti, che possono misurarsi con un pubblico ampio, ma anche per tutti coloro che vi parteciperanno, sperimentando come la bellezza eterna del patrimonio classico continui a coinvolgere le nuove generazioni, dialogando con suggestioni e partiture contemporanee».

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