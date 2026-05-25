Arriva, per la prima volta a Piacenza, il campionato italiano di Tractor Pulling. Un puro show all’americana con camion e trattori modificati che si sfidano in infuocate gare di tiro!
Appuntamento sabato 30 Maggio, dalle 16.00, nella nuova Pulling Arena in Via Berlinguer a Settima di Gossolengo.
Campionato italiano di Tractor Pulling il 30 maggio a Settima di Gossolengo
Il Tractor Pulling è uno spettacolare sport motoristico in cui trattori e mezzi modificati si sfidano nel trainare un rimorchio zavorrato, detto “slitta”, lungo una pista in terra battuta di 100 metri. Vince il veicolo che riesce a percorrere la distanza maggiore o che compie l’intero tragitto.
Nato negli Stati Uniti da tradizionali sfide tra agricoltori, questo sport si è evoluto fino a coinvolgere veri e propri prototipi estremi, capaci di sprigionare potenze che vanno da 1.000 fino a oltre 10.000 cavalli.