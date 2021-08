Droga ai giardini e liti domestiche, interventi dei carabinieri nel quartiere Roma

Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza e due equipaggi delle Squadre d’Intervento Operativo (S.I.O.) del 5° Reggimento di Bologna, opportunamente equipaggiati per un pronto intervento operativo, l’altra mattina hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del quartiere “Roma”.

Controlli di veicoli e persone sono state eseguiti in piazzale Marconi, in via Roma e nei “giardini Margherita”. Lo scopo del dispositivo era quello di prevenire e reprimere i reati in genere soprattutto di tipo predatorio.

Gli equipaggi sono intervenuti all’interno dei “Giardini Margherita” dove su una panchina sono stati notati due giovani che confezionavano stupefacente. I due giovani, studenti, entrambi di 18 anni residenti a Milano, alla vista dei militari hanno consegnato spontaneamente un involucro che conteneva circa 5 grammi di marijuana. Per questo sono stati segnalati alla prefettura competente quali assuntori di sostanze stupefacenti.

I militari poi, sono intervenuti in piazzale Milano, dove era stato segnalato un lieve incidente tra due autovetture. I due automobilisti coinvolti sono stati aiutati dalla pattuglia del Radiomobile a compilare il modulo di constatazione amichevole.

Durante il servizio, i carabinieri sono accorsi per due liti in atto. La prima in via Capra, nel cortile di un condominio. Alcuni giovani stavano litigando animatamente tra loro per futili motivi. La seconda per una lite, sempre per futili motivi, all’interno di un’abitazione tra famigliari conviventi. In entrambi i casi i militari sono riusciti a mediare e a scongiurare gravi conseguenze riportando la calma.