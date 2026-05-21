Si ribalta col trattore nei pressi di Travo, grave un uomo di 70 anni: a Parma in eliambulanza

Grave incidente nei pressi di Travo, dove un uomo di 70 anni è rimasto ferito dopo il ribaltamento del trattore che stava conducendo.
Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo una strada sterrata quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo agricolo si è inclinato su un fianco, finendo per schiacciargli una gamba.
Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, l’elisoccorso e i vigili del fuoco.
Dopo le prime cure, il 70enne è stato trasportato in volo all’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi.
Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.