Tutor, le imprese della montagna diventano digitali: a Farini gli attestati ai partecipanti

Dai social network all’intelligenza artificiale, passando per la promozione online e le nuove strategie per raggiungere i clienti: anche le imprese della montagna si attrezzano per affrontare le sfide del digitale. Si è concluso con la consegna degli attestati agli otto partecipanti il corso per Imprese Digitali di Montagna, promosso dalla scuola di formazione Tutor in collaborazione con le comunità montane della Val Trebbia-Val Luretta e dell’Alta Val Nure. La cerimonia si è svolta nella sala consiliare di Farini, alla presenza dei sindaci di Farini e di Ferriere, Marco Paganelli e Carlotta Oppizzi, del presidente di Tutor Andrea Capellini, della direttrice della sede di Piacenza Benedetta Benzi e della coordinatrice del corso Giorgia Foletti.

L’iniziativa, gratuita e finanziata dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i Fondi Europei, ha proposto 24 ore di formazione tra lezioni online e incontri in presenza, con l’obiettivo di fornire agli imprenditori delle aree montane piacentine strumenti utili per promuovere le proprie attività e cogliere le opportunità offerte dalla transizione digitale.

Nel corso delle lezioni sono stati affrontati diversi aspetti del marketing digitale, dalla gestione dei profili Instagram e Facebook alla scelta e alla creazione dei contenuti per i social. I partecipanti hanno inoltre sperimentato la realizzazione di fotografie, video e grafiche con lo smartphone, approfondendo anche le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale per produrre testi e immagini. Tra gli argomenti trattati, la pianificazione della comunicazione attraverso la creazione di un calendario editoriale.

Il percorso ha registrato una buona partecipazione e un concreto interesse da parte dei corsisti, che hanno avuto modo di confrontarsi sulle esigenze delle proprie attività e sperimentare strumenti da utilizzare nel lavoro quotidiano. Un’esperienza che ha unito l’acquisizione di nuove competenze allo scambio di idee tra imprenditori delle due vallate.

«Siamo soddisfatti del risultato raggiunto e della partecipazione dimostrata dai corsisti», commenta Andrea Capellini, presidente di Tutor. «Questo corso conferma quanto sia importante portare opportunità formative anche nelle aree montane. Il digitale offre alle imprese locali strumenti per raccontarsi meglio, raggiungere nuovi clienti e valorizzare prodotti e servizi, mantenendo forte il legame con il territorio. Il nostro impegno è continuare a proporre una formazione concreta, vicina alle esigenze delle imprese e delle comunità locali».