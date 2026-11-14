Franzini verso Rovato – Piacenza: “Adesso cerchiamo la continuità” AUDIO

Dopo la vittoria contro il Brusaporto, il Piacenza va a caccia di conferme sul campo del Rovato, una squadra giovane che segna tanto ma concede altrettanto. Alla vigilia della sfida mister Arnaldo Franzini fa il punto tra il momento dei biancorossi, l’avversario e l’infermeria, che restituisce Putzolu e Sereni.

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La reazione dopo lo stop

“Era importantissimo ripartire dopo lo stop contro il Milan” ha rimarcato Arnaldo Franzini ai microfoni di Radio Sound “Sono diverse settimane che siamo impegnati tanto, giocando il mercoledì e la domenica. Mi tengo la reazione: abbiamo dominato la partita anche in termini di occasioni, rischiando solo sull’episodio del rigore, che è stata l’unica conclusione che hanno fatto. La cosa più importante, quando si perde una partita, è riprendersi”.

L’unico neo è una gara rimasta aperta troppo a lungo: “La partita doveva essere chiusa prima. Le occasioni ci sono state e già a inizio secondo tempo doveva essere finita. Purtroppo non è stato così, dopo il rigore poteva cambiare qualcosa, ma alla fine l’abbiamo portata a casa”.

Rovato, squadra offensiva e pericolosa

“È una squadra che ha segnato tantissimi gol in questo campionato e ne ha subiti altrettanti, anzi di più. Gioca in modo offensivo, aperto, ed è pericolosa per questo: ha battuto il Caldiero, ha battuto il Milan Futuro, ha sfiorato l’impresa contro il Chievo, poi ha perso contro squadre basse in classifica”.

La ricetta per i biancorossi: “Dobbiamo sapere quali saranno le difficoltà di questa partita, nella qualità che hanno a livello offensivo, e poi essere bravi a sfruttare le occasioni che riusciamo a crearci, essendo più determinati nell’ultima parte”.

Il momento del Piacenza

Il cammino dei biancorossi, dopo una partenza a rilento, ha cambiato passo: “Rispetto alle prime tre giornate abbiamo accelerato tanto. Avevamo un distacco importante, adesso siamo abbastanza vicini, non ancora vicinissimi. Escludendo la parentesi del Milan Futuro, una cosa un po’ particolare, con un tempo giocato a distanza di un mese, abbiamo un ritmo importante”. Per il salto di qualità serve continuità: “Per accorciare definitivamente o andare avanti dobbiamo continuare così. Stiamo facendo risultati, stiamo facendo bene: dobbiamo insistere”.

L’infermeria

Buone notizie dal fronte infortuni. Putzolu è pronto a partire dal primo minuto, mentre Sereni sarà almeno in panchina: “Putzolu è convocabile e potrà giocare, crediamo, e anche Sereni sarà sicuramente a disposizione”. Non sono emerse altre assenze.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Bruno, Putzolu, Ferri, Bakayoko, Mazzantini, Bassanini, Mazzaglia, Poledri, Rrapaj, Mustacchio, Raffini

La 12a giornata di campionato del girone B di serie D

Domenica 15 novembre, ore 14:30

Rovato – Piacenza DIRETTA su RADIO SOUND

Villa Valle – Nibbiano e Valtidone

Chievo – Pro Palazzolo

Club Milano – Caldiero Terme

Pavonese – Brusaporto

Tritium – Real Calepina



Domenica 15 novembre, ore 17:30

Virtus Verona – Fiorenzuola flash su RADIO SOUND

La classifica

Chievo e Nibbiano 25; Milan Futuro 23; Piacenza e Leon 21, Caldiero Terme 18; Villa Valle 17; Pavonese 16; Scanzorosciate e Pro Palazzolo 14; Real Calepina 13; Virtus Verona 12; Club Milano 11; Rovato e Ciserano 10; Brusaporto 9; Fiorenzuola e Tritium 6



