Rovato – Piacenza LIVE su RADIO SOUND fm 94.6 dalle 14:30

15 Novembre 2026 Andrea Crosali Calcio, live, Piacenza calcio
Rovato Piacenza LIVE su RADIO SOUND fm 94.6 dalle 14:30

I biancorossi cercano di dare continuità alla vittoria della scorsa settimana. A Rovato affrontano una squadra che, nonostante la posizione in classifica, ha messo in difficoltà parecchie big. Franzini recupera Putzolu e Sereni.

Cap Service NovDic26

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Le probabili formazioni

Rovato 4-3-1-2: Cavalieri, Semino, Ventura, Marzupio, Di Jeva, Thiane, Lussignoli, Lieshaj, Ejjaki, Fossati, Randazzo All. Terletti
A disposizione: Topollaj Gannouni, Caliendo, Foh, Bellandi, Leporini, Capoferri, Kerella, Lazzaroni
Piacenza 4-4-2: Bruno, Putzolu, Ferri, Bakayoko, Mazzantini, Bassanini, Mazzaglia, Poledri, Rrapaj, Mustacchio, Raffini. All. Frazini.
A disposizione: Versari, Silva, Tremolada, Manzi, Milani, Trombetta, Panaioli, Capelli, Sereni

Stadio Maffeis
Arbitro: Alessandro Femia (Locri)
Ass. 1: Marco Giuliani (Barcellona Pozzo di Gotto)
Ass. 2: Simone Nicola Marotta (Orvieto)

Il pre partita

Franzini verso Rovato – Piacenza: “Adesso cerchiamo la continuità” AUDIO

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