Rugby – Vicenza strappa la vittoria al Beltrametti con un calcio allo scadere: Lyons sconfitti 20-21

Cuori infranti al Beltrametti: Vicenza passa allo Scadere con un calcio piazzato realizzato da Heymans da oltre metà campo, al termine di una partita vibrante e combattuta. Vicenza festeggia grazie al piede di Heymans, che strappa il cuore ai bianconeri quando la vittoria sembrava fatta: viene premiata la tenacia dei veneti, che nella ripresa hanno recuperato uno svantaggio di 12 punti alzando i giri del motore e mettendo alle corde i Lyons, fino all’epilogo drammatico.

La cronaca

Dopo solo un minuto Vicenza colpisce sull’asse Vunisa-Leaupepe, con il trequarti tongano che sfonda la difesa e porta in avanti i suoi. I Lyons costruiscono con pazienza: prima Camero fallisce il calcio piazzato per accorciare le distanze, poi al 26’ Gaetano mette il turbo sulla fascia tuffandosi in meta per impattare nel punteggio. Nel finale di frazione ancora i Lyons in attacco, con un Colombo scatenato che mette i suoi sul piede avanzante, fino al tuffo oltre la linea di Bance che vale il 14-5 all’intervallo.

Secondo tempo

In avvio di ripresa Lyons ancora in attacco, con tre punti aggiunti dalla piazzola da Moore: i bianconeri devono rinunciare al proprio mediano di apertura Camero, che risulterà una perdita decisiva nell’economia della gara. Immediata la risposta di Vicenza, che trova subito un calcio di punizione in zona offensiva trasformato in tre punti da Heymans, e da qui gli ospiti trovano fiducia. Per oltre 20 minuti i veneti prendono il sopravvento: prima si rifanno sotto con un altro piazzato di Heymans, poi due mete che sfuggono all’ultimo istante per pochi centimetri.

La svolta della gara è al 67’, con un cartellino giallo mostrato a Gaetano per placcaggio alto che costa subito la meta del sorpasso a opera di Franchetti, insieme alla trasformazione di Heymans. Con l’ultimo sforzo, in inferiorità numerica, i Leoni riescono a rimettere il musetto avanti con un calcio piazzato conquistato dalla mischia e trasformato nei tre punti che valgono il 20-18 da Moore, ma allo scadere l’ultima parola la ha Vicenza. Heymans da centrocampo trova i pali dopo l’ennesimo calcio di punizione conquistato grazie a un avanzamento di Vunisa, e gli ospiti festeggiano una vittoria fondamentale.

I Lyons ora affronteranno una settimana di sosta, prima di tornare in campo nell’ultimo weekend di novembre sul campo del Rovigo.

Sitav Rugby Lyons v Rangers Rugby Vicenza 20-21 (14-5)

Marcatori: p.t. 1’ m Leaupepe (0-5), 26’ m Gaetano tr Camero (5-7), 39’ m Bance tr Camero (14-5)

s.t. 45’ cp Moore (17-5), 47’ cp Heymans (17-8), 53’ cp Heymans (17-11) 68’ m Franchetti tr Heymans (17-18), 75’ cp Moore (20-18), 80’ cp Heymans (20-21)

Sitav Rugby Lyons: Via G, Pasini, Moore, Coluzzi, Gaetano; Camero (46’ Nakov), Colombo (56’ Via A); Perazzoli (62’ Bottacci), Bance (62’ Broccio), Cisse (46’ Lacenere); Mattioli, Moretto (cap); Tripodo (41’ Moretti), Scatigna, Montesissa (59’ Bona)

All. Paoletti

Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Scalabrin (69’ Tonello), Leaupepe, Mastandrea, Pierobon (64’ Momicchioli); Heymans, De Nobili (41’ Chillon); Vunisa, Gomez (cap), Gritti; Marchetti (41’ Mugnaini), Fardin (64’ Barbi); Oubina R (76’ Galanti), Ferrara (64’ Franchetti), Bettinelli

All. Basson

Calciatori: Camero 2/3 (Sitav Rugby Lyons), Moore 2/2 (Sitav Rugby Lyons), Heymans 4/7 (Rangers Rugby Vicenza)

Punti Conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 1, Rangers Rugby Vicenza 4

Player of the Match: Leo Scatigna (Sitav Rugby Lyons)