Il caro-energia continua a far sentire i propri pesanti effetti. Le piscine della Nino Bixio e della Vittorino da Feltre resteranno chiuse per oltre un mese. La decisione è stata presa dalle dirigenze delle strutture che non hanno altro mezzo per contrastare l’impennata delle spese, in particolare quelle legate al consumo di gas. Sono circa 600 gli utenti e gli iscritti che dal 5 dicembre al 9 gennaio non potranno dunque accedere alle piscine.