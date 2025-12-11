Giovani menti, grandi strategie: all’Università Cattolica studenti sfidano il mercato reale con l’M&A Business Game

Come si costruisce una strategia di acquisizione internazionale? La risposta l’hanno data, con ingegno e determinazione, oltre 40 studenti della laurea magistrale in Global Business Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, protagonisti ieri mattina della fase conclusiva dell’M&A Business Game, nella prestigiosa Sala Piana del campus.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con Tavola S.p.A., storica azienda italiana del largo consumo, ha sfidato i partecipanti a progettare e presentare una strategia di M&A per un’operazione internazionale reale. La partnership con Tavola, già attiva nell’International Business Challenge del 2023, conferma l’attenzione dell’azienda verso iniziative formative innovative, capaci di creare un ponte concreto tra mondo accademico e realtà industriale.

Durante l’evento finale, gli studenti, organizzati in team, hanno esposto alla giuria i risultati di settimane di analisi, valutazioni e simulazioni strategiche. A giudicare i lavori, esperti di primo livello: Maurizio Mondini, CFO di Tavola S.p.A., Angela Alessi, International Director dell’azienda, Stefano Vitali, General Manager di ABC Company, e Alessandra Bertolotti, Spazio Crescita – Confindustria Piacenza. La docente del corso, Ilaria Galavotti, sottolinea: «Il Business Game consente agli studenti di confrontarsi con contesti reali, lavorare in team e prendere decisioni strategiche complesse, trasformando un processo articolato in una presentazione chiara e professionale. È una palestra non solo per le competenze tecniche, ma soprattutto per quelle trasversali».

Il progetto si inserisce anche nel più ampio contesto di ProjectYou, iniziativa della Regione Emilia-Romagna volta a promuovere percorsi universitari orientati alla crescita personale e professionale. Oltre alle analisi strategiche, gli studenti hanno infatti svolto un esercizio di peer review, valutando i lavori dei colleghi. Una pratica che favorisce lo sviluppo di pensiero critico, comunicazione efficace, collaborazione e capacità di gestire il feedback, tutte competenze ormai centrali nei moderni ambienti manageriali.

L’M&A Business Game si conferma così un’occasione significativa per valorizzare il talento dei giovani, avvicinarli al mondo professionale e formarli come futuri advisor e manager nel campo delle operazioni straordinarie.

