Centro pasti di Cadeo, Ugl: “Dopo un anno stesse condizioni insostenibili per le lavoratrici, temperature fino a 40 gradi”

L’UGL Terziario e la Rsa dell’unità produttiva hanno inviato questa mattina una richiesta di intervento all’Ausl di Piacenza, trasmessa per conoscenza anche a CIRFOOD e al Comune di Cadeo, denunciando le condizioni di lavoro all’interno del centro pasti di Cadeo.

Secondo il sindacato, la situazione sarebbe analoga a quella già segnalata nell’estate del 2025 e, nonostante gli impegni assunti lo scorso anno, non sarebbero stati adottati interventi risolutivi. Nella nota l’UGL riferisce che all’interno delle cucine e dei locali limitrofi le temperature supererebbero stabilmente i 35 gradi, con punte fino a 40 gradi, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Il sindacato chiede quindi un sopralluogo dell’Ausl, sostenendo che le rilevazioni effettuate dall’azienda avverrebbero prevalentemente al mattino e non nelle fasce orarie più critiche. L’UGL ricorda inoltre di aver già inviato una richiesta a CIRFOOD il 29 giugno senza aver ricevuto risposta.

Nella segnalazione viene evidenziato anche un possibile impatto sugli utenti del servizio, in particolare sui bambini dei centri estivi, oltre a esprimere preoccupazione per la conservazione degli alimenti prodotti nella struttura, che prepara pasti anche per l’ospedale di Fiorenzuola.

Per questo il sindacato sollecita un intervento urgente dell’organo di vigilanza competente e auspica, qualora vengano accertate violazioni, l’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa.

Infine l’UGL annuncia che, se entro 72 ore non arriveranno soluzioni concrete, avvierà la procedura prevista dalla legge 146 del 1990, passaggio preliminare all’eventuale proclamazione di iniziative di mobilitazione e di altre azioni sindacali concordate con i lavoratori.

In chiusura della nota, l’organizzazione ribadisce che salute e sicurezza sul lavoro «non possono essere considerate elementi secondari» e sostiene che sia necessario affrontare ogni singola criticità con interventi concreti, anziché con sole indicazioni di principio.

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