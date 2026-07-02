Nuovo funzionario per la scuola allievi agenti di polizia, arriva il commissario Andrea Moriconi

Il Questore Gianpaolo Bonafini, alla presenza del Direttore della Scuola Allievi Agenti di Piacenza, Francesco Anelli, ha accolto un nuovo funzionario assegnato alla Scuola Allievi Agenti di Piacenza: il Commissario Andrea Moriconi.

LA NOTA DELLA QUESTURA

Il Dr. Moriconi, nato a Civitavecchia, vanta una formazione accademica di altissimo livello. Tra il 2016 e il 2022 ha conseguito la laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, la laurea magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche e la laurea magistrale in Giurisprudenza, oltre a diversi master specialistici in Diritto Penale e Criminologia.

Il suo percorso nella Polizia di Stato rappresenta un vero e proprio ritorno alle origini: la sua carriera è infatti iniziata nel 2014 proprio frequentando il corso per allievi agenti presso la Scuola di Piacenza. Negli anni successivi ha accumulato una notevole esperienza sul campo operando a Bologna, a Roma (nel XIII Distretto “Aurelio”), alla Polizia di Frontiera di Fiumicino e al Commissariato di Civitavecchia. Successivamente, dopo aver vinto il concorso per Commissari ed aver completato il 114° Corso alla Scuola Superiore di Polizia a Roma, ha chiuso il cerchio ritornando a lavorare, questa volta con la qualifica di funzionario, proprio all’interno della medesima scuola piacentina che lo aveva visto muovere i primi passi.

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