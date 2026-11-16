C’era una gatta, omaggio a Gino Paoli il 19 novembre

Le canzoni immortali di Gino Paoli saranno le protagoniste del nuovo appuntamento culturale ospitato nella sede della Famiglia Piasinteina. Giovedì 19 novembre, alle ore 17:30, la storica associazione piacentina aprirà le proprie porte per il pomeriggio musicale dal titolo “C’era una gatta”, un viaggio all’interno del repertorio di uno dei padri fondatori della scuola cantautorale italiana.

L’incontro è curato da Ettore Cravedi, che guiderà il pubblico tra gli aneddoti, le ispirazioni e le tessere poetiche che compongono la lunga carriera del musicista ligure.

A dare corpo e voce alle melodie che hanno segnato intere generazioni sarà un ensemble di stimati interpreti e musicisti del panorama locale. Sul palco della Famiglia Piasinteina si alterneranno: Anna Rosa Cortellini, Milly Morsia, Maurizio Pitacco, Mario Schiavi, Maurizio Sesenna, al pianoforte Salvatore Vanella.

L’iniziativa si inserisce nel ricco calendario di proposte con cui il sodalizio piacentino promuove la socialità e la diffusione della cultura sul territorio.

La partecipazione all’evento è libera e aperta a tutta la cittadinanza.