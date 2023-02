Parte la 73esima edizione del Festival di Sanremo con la réunion dei Pooh. I 40 anni di Vita Spericolata. Chi condurrà Sanremo 2023?

Chi condurrà Sanremo 2023? Il 7 febbraio parte la 73esima edizione del Festival di Sanremo, condotta, e diretta, per la quarta volta consecutiva da Amadeus che avrà l’arduo conto di battere, o pareggiare, gli ottimi dati di ascolto dell’ultima edizione. Questa volta a fargli da spalla non ci sarà Fiorello che si occuperà dello spazio dopo il Festival, ma Gianni Morandi, tornato sul luogo del delitto visto che ha condotto la kermesse nel 2011 e 2012. E Chiara Ferragni? Continua a leggere per scoprire il ruolo della blogger imprenditrice.

Nella prima serata si esibirà la metà dei Big in gara, mentre come ospiti ci saranno i vincitori dello scorso anno Blanco e Mahmood, ma non solo. Infatti il colpo da 90 di “Ama” è riunire i Pooh, con Riccardo Fogli, a distanza di anni dal tour d’addio. Facchinetti e compagni omaggeranno due figure storiche del gruppo come Stefano d’Orazio e Valerio Negrini. Ospite dell’esordio dell’edizione 2023 anche Elena Sofia Ricci, l’attrice presenterà la nuova fiction di Rai 1 Fiori sopra l’inferno.

Chi saranno i conduttori di Sanremo 2023? Amadeus e Gianni Morandi condurranno Sanremo 2023, affiancati da co-conduttrici diverse quasi ogni serata. Vediamo quali:

La prima serata vedrà Amadeus e Gianni Morandi affiancati dalla prima co-conduttrice, Chiara Ferragni; mercoledì ci sarà la giornalista e conduttrice televisiva italiana, Francesca Fagnani. Nella terza serata ad affiancare i due conduttori Amadeus e Gianni Morandi, sarà una campionessa della pallavolo italiana, Paola Egonu, stella della Nazionale italiana che al momento gioca nella squadra turca del VakıfBank.

Sarà l’attrice Chiara Francini e il cast di “Mare fuori” ad animare la quarta serata; Durante la quarta serata canteranno la sigla della serie. A vestire i panni di co-conduttrice con Amadeus e Gianni Morandi, nell’ultima serata tornerà di nuovo Chiara Ferragni.

Nell’ultima serata come ospiti ci saranno Gino Paoli e i Depeche Mode, oltre a Luisa Ranieri che parlerà del successo di “Lolita Lobosco”. E ancora una volta, dalla nave da crociera, all’interno di uno spazio pubblicitario, vedremo un’esibizione di Salmo. Durante la puntata, infine, verrà trasmesso un messaggio registrato del presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj. Sanremo 2023 Favoriti cantanti duetti ospiti

Il 7 febbraio parte la 73esima edizione del Festival di Sanremo, i 40 anni di Vita Spericolata

Il compleanno più importante del Festival quest’anno è sicuramente quello di Vita Spericolata, una delle canzoni più importanti non solo del Festival, ma della musica italiana. Sui social è stato lo stesso Vasco a ricordare quel febbraio del 1983.

Il Blasco racconta che Ravera, patron del Festival nei primi anni 80, lo richiamò a Sanremo dopo il successo, insperato, dell’ ironica “Vado al massimo” portata al Teatro Ariston l’anno precedente. Il rocker di Zocca però non era di questo avviso, infatti dopo aver fatto “il matto” nel 1982 non voleva ripetersi. Ravera però insistette parlando di “riconoscenza” perché fu proprio il Festival a sdoganare un artista prima conosciuto solo in Emilia Romagna. A dare la svolta alla situazione arrivò il testo di “Vita spericolata” su una bellissima base musicale di Tullio Ferro. Proprio in quel momento Vasco capì di dover andare al Festival con un brano provocatorio che mandasse tutti… a fare… un giro. Il resto è storia.

