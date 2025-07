Rientrato l’allarme Chikungunya in via Guastafredda, stop alla disinfestazione

Il Comune di Piacenza ha ricevuto oggi, dall’Azienda Usl, la comunicazione di esito negativo degli esami di laboratorio relativi al potenziale caso di virus Chikungunya per una persona residente in via Guastafredda.

E’ stata pertanto disposta la revoca della disinfestazione straordinaria urgente contro la zanzara tigre – portatrice del virus – avviata la notte scorsa nella zona, come previsto dalle procedure di emergenza che si attivano in questi casi.

Resta valido, in virtù del primo intervento comunque effettuato nella serata di ieri, l’invito alla massima precauzione per gli abitanti del quartiere, procedendo al lavaggio accurato di giochi, arredi, indumenti e materiale esposto all’esterno in concomitanza con la disinfestazione.

Si ricorda inoltre l’importanza della collaborazione da parte di tutti i cittadini, evitando la formazione di ristagni d’acqua nei propri spazi verdi e cortilizi e ad effettuando regolari trattamenti larvicidi nelle caditoie, con i prodotti disponibili in farmacia.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy