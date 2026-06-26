S. Antonino, la solidarietà ha il gusto di Piacenza con la tovaglietta di Oltre l’autismo: iniziativa benefica

In occasione della fiera di Sant’Antonino, patrono di Piacenza, l’associazione Oltre l’autismo ODV scende in strada con una speciale iniziativa solidale che unisce tradizione locale, design e utilità. Il prossimo 4 luglio, i volontari saranno presenti con un gazebo nello spiazzo a fianco del Liceo Scientifico Respighi, proprio di fronte alla statua del santo patrono.

Per questa importante giornata, l’associazione ha ideato una tovaglietta americana “in salsa piacentina”. L’accessorio da tavola (delle dimensioni di 40×34 cm) , che raffigura la storica Piazza Cavalli, è realizzato con materiale di alta qualità, idrorepellente, oliorepellente, antimacchia ed ecosostenibile. Con un semplice colpo di spugna, eventuali macchie e residui di cibo vengono eliminati. Un oggetto non solo bello e rappresentativo della città, ma anche pratico ed ecologico, che tutti i cittadini potranno portare a casa con un’offerta di 10 euro.

L’intero ricavato della vendita delle tovagliette avrà una destinazione importantissima: servirà infatti a sostenere l’ormai imminente costruzione della “Casa del Dopo di Noi”, un progetto cruciale per garantire un futuro sereno e autonomo alle persone con autismo sul territorio piacentino.

L’associazione invita tutta la cittadinanza a passare dal gazebo durante la festa patronale per un saluto e per sostenere questo grande obiettivo comune.

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