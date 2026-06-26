Termina la pena, 29enne irregolare subito espulso: “Profilo di spiccata pericolosità sociale”

Nella giornata odierna, l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino straniero di anni 29, scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza per fine pena, che è stato immediatamente espulso ed accompagnato presso il C.P.R. di Milano per il successivo trasferimento nel Paese di origine.
Nello specifico, il cittadino straniero, entrato illegalmente in Italia nel 2014, aveva un profilo di spiccata pericolosità sociale, con diversi precedenti per lesioni, false dichiarazioni sull’identità, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e in materia di stupefacenti.