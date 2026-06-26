Piazza Cittadella, la maggioranza attacca il centrodestra: “Dica finalmente cosa vuole invece di contestare sempre”

“Su Piazza Cittadella il centrodestra sembra avere un’unica certezza: qualsiasi cosa faccia questa Amministrazione, non va bene. Per anni ci avete detto che bisognava uscire dalla concessione. Lo abbiamo fatto. Oggi presentiamo un progetto di riqualificazione, nato da un percorso di confronto con la città, e ci dite che è solo un’operazione di comunicazione. Allora la domanda è semplice: qual è la vostra proposta? Il parcheggio non andava bene. La riqualificazione non va bene. I posti auto previsti non vanno bene. Cosa fareste voi?”. Inizia così la nota firmata dai capigruppo di maggioranza in consiglio comunale, in risposta al centrodestra. Ovvero Luca Dallanegra, Boris Infantino, Caterina Pagani, Andrea Fossati.

LA NOTA DELLA MAGGIORANZA

È curioso che il centrodestra riesca sempre a trovare una posizione comune per dire “no”, ma non riesca mai a trovarne una per dire “facciamo così”. È facile contestare ogni scelta degli altri. Molto più difficile è assumersi la responsabilità di indicare una soluzione.

Noi una responsabilità ce la siamo assunta: abbiamo chiuso una vicenda che si trascinava da anni, riportato Piazza Cittadella nella disponibilità del Comune e presentato un progetto concreto per il suo futuro.

Chi ha governato Piacenza per cinque anni e oggi aspira a farlo di nuovo dovrebbe fare altrettanto. Per questo ripetiamo una domanda alla quale, finora, non è mai arrivata una risposta: Se non va bene il parcheggio e non va bene il progetto di riqualificazione, qual è la proposta del centrodestra per Piazza Cittadella?

I piacentini meritano una risposta. Perché una città non si governa dicendo sempre “no”. Si governa con idee, progetti e responsabilità.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy