Piazza Cittadella, la maggioranza attacca il centrodestra: “Dica finalmente cosa vuole invece di contestare sempre”

“Su Piazza Cittadella il centrodestra sembra avere un’unica certezza: qualsiasi cosa faccia questa Amministrazione, non va bene. Per anni ci avete detto che bisognava uscire dalla concessione. Lo abbiamo fatto. Oggi presentiamo un progetto di riqualificazione, nato da un percorso di confronto con la città, e ci dite che è solo un’operazione di comunicazione. Allora la domanda è semplice: qual è la vostra proposta? Il parcheggio non andava bene. La riqualificazione non va bene. I posti auto previsti non vanno bene. Cosa fareste voi?”. Inizia così la nota firmata dai capigruppo di maggioranza in consiglio comunale, in risposta al centrodestra. Ovvero Luca Dallanegra, Boris Infantino, Caterina Pagani, Andrea Fossati.
LA NOTA DELLA MAGGIORANZA
È curioso che il centrodestra riesca sempre a trovare una posizione comune per dire “no”, ma non riesca mai a trovarne una per dire “facciamo così”. È facile contestare ogni scelta degli altri. Molto più difficile è assumersi la responsabilità di indicare una soluzione.
Noi una responsabilità ce la siamo assunta: abbiamo chiuso una vicenda che si trascinava da anni, riportato Piazza Cittadella nella disponibilità del Comune e presentato un progetto concreto per il suo futuro.
Chi ha governato Piacenza per cinque anni e oggi aspira a farlo di nuovo dovrebbe fare altrettanto. Per questo ripetiamo una domanda alla quale, finora, non è mai arrivata una risposta: Se non va bene il parcheggio e non va bene il progetto di riqualificazione, qual è la proposta del centrodestra per Piazza Cittadella?
I piacentini meritano una risposta. Perché una città non si governa dicendo sempre “no”. Si governa con idee, progetti e responsabilità.