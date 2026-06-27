La Piacenza Youth Orchestra apre il Garda Lake Music Excellence, il 28 giugno i giovani musicisti piacentini protagonisti a Sirmione

Sarà la Piacenza Youth Orchestra a dare il via ufficialmente all’Anteprima del Garda Lake Music Excellence, il festival internazionale che fino al 25 luglio porterà tra Sirmione e Desenzano concerti, masterclass e artisti provenienti da alcune delle più importanti orchestre europee.

L’appuntamento è in programma sabato 28 giugno alle ore 21 alla Spiaggia delle Muse di Sirmione, uno degli scenari simbolo del lago.

Protagonista della serata sarà la formazione composta da ragazze e ragazzi tra i 7 e i 14 anni provenienti dalle Accademie Ars Nova e Piacenza Bimbi in Musica, coinvolti in un percorso che intreccia formazione orchestrale, crescita artistica ed esperienza dal vivo.

Il progetto nasce dal lavoro coordinato dalla violinista Enxhi Nini dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e rappresenta uno dei simboli della filosofia del Garda Lake Music Excellence: mettere in dialogo giovani talenti e grandi interpreti internazionali all’interno di contesti artistici e paesaggistici di grande valore.

Non a caso il concerto del 28 giugno porta il titolo “I Maestri del domani” e aprirà una manifestazione che quest’anno ospiterà nomi come Roman Simovic della London Symphony Orchestra, Diyang Mei dei Berliner Philharmoniker, Francesca Dego, Wen-Sinn Yang ed Ettore Pagano, il violoncellista romano reduce dalla vittoria del Queen Elisabeth Competition di Bruxelles 2026, uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo. L’evento è a ingresso libero e senza prenotazione.

L’Anteprima del festival proseguirà poi il 29 e 30 giugno nel Chiostro del Museo Rambotti di Desenzano con i concerti degli allievi di musica da camera della Prestige Academy 2026, il percorso internazionale di alta formazione che rappresenta uno dei cuori del progetto artistico.

Il 25 luglio poi, nel Castello di Desenzano, l’Orchestra de I Pomeriggi Musicali, diretta da Mimma Campanale, accompagnerà il miglior allievo della Prestige Academy 2026, raccontando così al pubblico uno dei concetti artistici cardine del Garda Lake Music Excellence: l’incontro e il confronto tra artisti affermati e le nuove generazioni.

“Vogliamo costruire serate capaci di coinvolgere sia gli appassionati sia chi si avvicina per la prima volta alla musica dal vivo — sottolinea il direttore artistico Luca Ranieri — perché il concerto deve tornare a essere un’esperienza da condividere. Ma il cuore della manifestazione resta il lavoro con i giovani interpreti: per un ragazzo, avere la possibilità di esibirsi da solista insieme a una grande orchestra può diventare un passaggio decisivo, qualcosa che lascia un segno profondo nel modo di guardare al proprio futuro”.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Garda Lake Music ETS e Promu – realtà impegnata nella produzione di eventi, festival e concerti dal vivo – e con il sostegno delle amministrazioni comunali di Desenzano e Sirmione.

L’edizione del Festival 2026 conta sul patrocinio della Regione Lombardia, di Rai Lombardia e sulla media partnership di Rai Radio3, a conferma della crescente attenzione nazionale attorno alla manifestazione.

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