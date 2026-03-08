Ciclismo – Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) in top ten a Nonantola

Prima gara italiana della stagione e seconda complessiva del 2026 e piazzamento in top ten per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, schierata oggi (domenica) a Nonantola nella gara che apriva il calendario nazionale della categoria Donne Juniores. Una corsa, quella organizzata dall’Us Formiginese, che si è risolta anche quest’anno in volata, dove la “panterina” trentina Agata Campana, “freccia” scelta per lo sprint, ha chiuso in ottava posizione, dando continuità al terzo posto inaugurale in Olanda.

Nonantola Donne Juniores

1° Maya Ferrante (Conscio Pedale del Sile) 76 chilometri in 1 ora 48 minuti e 48 secondi, media 41,912 chilometri orari

2° Melania Minichino (Team Biesse Carrera Zambelli)

3° Anna Bonassi (Brescia-Fiorenzo Magni-Flanders)

4° Azzurra Ballan (Breganze Millenium)

5° Camilla Murro (Team Ceresetto Canturino)

6° Noemi Tosin (Breganze Millenium)

7° Kinga Slomka (Polonia, Polish Cycling Federation)

8° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

9° Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli)

10° Ginevra Bacci (Zhiraf)

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy