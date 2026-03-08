Ciclismo – Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) in top ten a Nonantola

Prima gara italiana della stagione e seconda complessiva del 2026 e piazzamento in top ten per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, schierata oggi (domenica) a Nonantola nella gara che apriva il calendario nazionale della categoria Donne Juniores. Una corsa, quella organizzata dall’Us Formiginese, che si è risolta anche quest’anno in volata, dove la “panterina” trentina Agata Campana, “freccia” scelta per lo sprint, ha chiuso in ottava posizione, dando continuità al terzo posto inaugurale in Olanda.
Nonantola Donne Juniores
1° Maya Ferrante (Conscio Pedale del Sile) 76 chilometri in 1 ora 48 minuti e 48 secondi, media 41,912 chilometri orari
2° Melania Minichino (Team Biesse Carrera Zambelli)
3° Anna Bonassi (Brescia-Fiorenzo Magni-Flanders)
4° Azzurra Ballan (Breganze Millenium)
5° Camilla Murro (Team Ceresetto Canturino)
6° Noemi Tosin (Breganze Millenium)
7° Kinga Slomka (Polonia, Polish Cycling Federation)
8° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink)
9° Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli)
10° Ginevra Bacci (Zhiraf)