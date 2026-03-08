Serie B – Monferrato la spunta al supplementare: i Fiorenzuola Bees vanno ko 105-106 in un finale da thriller

Dopo la grande vittoria in infrasettimanale contro UCC Assigeco Piacenza nel derby piacentino, i Fiorenzuola Bees di coach Marco Del Re ospitano in un vero e proprio scontro salvezza la Novipiù Monferrato Basket di coach Corbani.

La cronaca

Osatwna inchioda la schiacciata del primo vantaggio ospite, ma capitan Bottioni trova il trick shot per il gioco da 3 punti che vale il 7-7 al 4’. Cecchi con la bimane fa esultare il PalArquato al 5’, poi dopo un giro di orologio si ripete attaccando la linea di fondo. E’ 14-9 per i Bees, con primo timeout per coach Corbani.

Zanzottera è bravo a chiudere da dentro l’area un contro parziale da 2-7 per i piemontesi (17-16 all’8’), mentre De Zardo trova il jumper dalla media al 9’ per il 21-16. Mariani in semi transizione scrive +8 a 30 secondi dalla fine del primo quarto con la tripla, chiudendo il primo parziale sul 26-18 per Fiorenzuola.

Mossi è l’uomo in più in casa Monferrato ad inizio del secondo parziale, con due canestri ed un tiro libero che cuciono nuovamente il gap sul 29-26 al 13’. Ancora Mossi da 3 punti da una parte e Cecchi dall’altra galleggiando in area fissano il 32-29 al 15’, con Crespi che continua il festival delle schiacciate per il 38-35 al 17’.

Martinoni scavalla la doppia cifra personale al 18’ e fa impattare Monferrato alla parità a quota 38, ma Mariani continua a cavalcare in casa Bees una partita silente ma intelligente per il canestro e poi assist per De Zardo che coltiva il 43-38 al 19’.

Secondo tempo

Zanzottera inaugura il terzo parziale con un ottimo movimento in terzo tempo per il 47-42, ma capitan Bottioni sfrutta son sagacia il movimento spalle a canestro per trovare il 55-49 al 24’. Gli attacchi trovano punti facili, con Fiusco che con il sottomano destro riporta totalmente a contatto Monferrato al 26’. 55-54.

Fiorenzuola rintuzza nuovamente il tentativo di aggancio della Novipiù grazie ad un break da 5-0, ma ancora Martinoni trova un gioco da 3 punti per il 60-57 al 27’. Monferrato non è doma, e trova finalmente il sorpasso un giro d’orologio dopo con la tripla di Rupil dopo rimbalzo offensive. 62-63 e timeout Bees.

Gli ospiti continuano a realizzare con Zanzottera, ma Ambrosetti trova il classico coniglio dal cilindro a 50 secondi dalla fine del terzo quarto (65-67). Monferrato trova il +5 al 32’ (66-71), con la tripla di Osatwna che suona da campanello sinistro per la squadra di Del Re. -8 al 33’ e timeout Fiorenzuola.

Crespi trova acqua nel deserto in uscita dal timeout, con Bottioni che dalla media riporta i Bees al -6 (70-76). I Bees arrivano ad un passo dal baratro sul -10, ma Mariani e Bottioni non vogliono mollare e riportano i gialloblu al -5. 75-80 e timeout Monferrato al 37’. Martinoni inventa un fade away di pura classe, ma Cecchi risponde con la tripla dall’angolo per l’80-84 al 38’.

Ambrosetti dall’angolo da anima al PalArquato per il -1, ma Zanzottera in penetrazione scrive un importante 85-88 a 40 secondi dalla fine. E’ Mariani a chiudere con la tripla sulla sirena che significa overtime, con un peso specifico indecibile. 88-88.

Supplementare

Fuochi d’artificio tra Fiusco ed Ambrosetti ad inizio supplementare (94-93 al 42’), con Mariani che dalla linea della carità impatta nuovamente in parità sul 96-96. I canestri sembrano vasche da bagno, con ancora un indemoniat Fiusco da un lato e Bottioni dall’altra a dettare 98-98 al tabellone.

Cecchi dai liberi fa 2/2, Fiusco realizza nuovamente da sotto, mentre De Zardo sfrutta il passaggio dietro la schiena di Mariani per il +3 Bees. 103-100.

Monferrato trova un minibreak da 0-4 firmato Martinoni (103-104) e coach Del Re utilizza l’ultimo time out a 39 secondi da fine del supplementare. Mariani è caparbio a conquistare due liberi che converte appieno, mentre De Zardo con la stoppata a 7 secondi dal termine concede solo 2 secondi dal cronometro dei 24 a Monferrato. Timeout coach Corbani. Sulla rimessa seguente Marcucci viene perso in area, e con il reverse realizza il 105-106 finale con cui Monferrato espugna il PalArquato.

Fiorenzuola Bees vs Novipiù Monferrato Basket 105-106 dts

(26-18; 45-38; 66-67; 88-88)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs ne, Obljubech 1, Bottioni 13, Korsunov ne, De Zardo 16, Cecchi 26, Kouassi, Re, Mariani 27, Crespi 9, Ambrosetti 13. All. Del Re

Monferrato Basket: Osatwna 10; Fiusco 24; Rupil 6; Iacorossi ne; Mossi 9; Quaroni ne; Guerra 4; Martinoni 21; Flueras ne; Zanzottera 24; Dia; Marcucci 6. All. Corbani

