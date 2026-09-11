Sicurezza del Polo Logistico, potenziato il collegamento in bus a servizio dei lavoratori

Si chiama “Pensato per te”, il nuovo servizio sperimentale di potenziamento del trasporto pubblico locale operativo da martedì 15 settembre, volto a favorire gli spostamenti casa-lavoro del personale occupato nel Polo Logistico cittadino. Un’iniziativa che scaturisce dal percorso di condivisione attivato, nell’ambito del Tavolo Mobilità dal Comune di Piacenza, con Tempi Agenzia, le associazioni datoriali coinvolte, e le aziende del comparto di Le Mose, anche a seguito dell’indagine conoscitiva sui bisogni sociali e abitativi dei lavoratori condotta nei mesi scorsi, curata da Fondazione ITL e promossa dall’Amministrazione comunale insieme a Confindustria, Confapindustria e Confcooperative.

A illustrare la genesi del progetto e i dettagli operativi, nella sede del Musp all’interno del Tecnopolo di via Callegari – dove a fare gli onori di casa è stato il direttore Michele Monno – sono intervenuti gli assessori Nicoletta Corvi e Matteo Bongiorni, accanto all’amministratore unico di Tempi Agenzia Paolo Garetti e al delegato di Piacenza nel Cda di Seta, Dario Meli.

Unanime la soddisfazione per l’impegno congiunto nell’individuare soluzioni concrete, che rispondessero – anche grazie alla disponibilità di diverse realtà imprenditoriali nell’armonizzare i propri orari – alle necessità dei lavoratori, con particolare attenzione alle fasce di cambio turno: alle 6 del mattino, alle 14 e alle 22. Dall’analisi condotta, infatti, è emerso che su un bacino di 2107 addetti delle aziende aderenti (Ikea Italia Distribution Srl, Conserva Spa, MM Operations Srl, Cooperativa San Martino, Building Services Brianza Srl e Unieuro), ben il 91% si distribuisce sui tre turni giornalieri.

L’esigenza prioritaria, sintetizzata dal vicesindaco Bongiorni con un termine esemplificativo – “ricucitura” tra il Polo Logistico e la città – era quella di garantire un collegamento diretto e funzionale lungo l’asse Est-Ovest che attraversa Piacenza da Sant’Antonio a Le Mose, accompagnando il personale all’interno del Polo stesso – dove la distanza tra un capannone e l’altro può essere anche di qualche centinaio di metri – e organizzando le fermate in sequenza, presso i diversi centri operativi, in base all’inizio effettivo del turno.

LE NOVITA’

A partire da martedì 15 settembre, sarà operativa la linea urbana 20, che dal lunedì al sabato partirà alle 5.05 da via Turbini, a Sant’Antonio: seguendo il tragitto della linea 19 già esistente, non si fermerà alla stazione ferroviaria, ma raggiungerà il capolinea di strada Torre della Razza Sud alle 5.45. Lo stesso, sempre con una percorrenza complessiva di 45 minuti, dal lunedì al sabato alle 21. Al ritorno, partenza alle 6.15 e alle 22.15 (da strada Torre della Razza Nord) per rientrare a Sant’Antonio senza dover effettuare alcun cambio di autobus.

La fermata antistante il Palabanca, in strada Caorsana 127, è servita anche dalla linea 19, con frequenza ogni 20 minuti.

Nella fascia oraria mediana – con partenza da Sant’Antonio alle 12.46 all’andata e alle 14.15, in senso opposto, da strada Torre della Razza Sud – ci sarà l’interscambio a Montale con la linea MB.

A servizio degli addetti con orario 8-17, la linea 12 dal lunedì al sabato collega viale Risorgimento (partenza alle 7.50) al civico 5 di via Bazzani – dove arriva alle 8.15 – con ritorno alle 17.19 da strada della Razza Sud per raggiungere piazzale Milano.

La linea 19 parte invece dalla stazione ferroviaria alle 7.45, con destinazione il Polo logistico Nord alle 8.07; da qui riparte nel pomeriggio alle 17.35, arrivando in stazione alle 17.50.

UN LAVORO CONDIVISO

“Ringraziamo tutti i soggetti coinvolti per la collaborazione preziosa”, hanno rimarcato Nicoletta Corvi e Matteo Bongiorni, ricordando che “l’indagine svolta nei mesi scorsi aveva proprio il carattere della ricerca-azione, mirata a far nascere proposte e iniziative che potessero rendere più sicuro e sostenibile il tragitto casa-lavoro di centinaia di persone, contribuendo a riavvicinare al territorio e alla collettività il nostro Polo Logistico, una vera e propria città nella città su cui gravitano 4000 addetti. Una sensibilità che oggi più che mai appare in linea anche con i trend di crescita nell’utilizzo del trasporto pubblico”.

Nell’ambito della pianificazione condotta con Seta e Tempi Agenzia, una menzione particolare è stata fatta per i tecnici Paolo Ripamonti, Christian Agostini e Alberto Marotta, così come per l’attenzione costante e la fattiva disponibilità di associazioni di categoria e tessuto imprenditoriale.

“Alla fase di progettazione – hanno aggiunto Corvi e Bongiorni – segue ora quella della sperimentazione, che ci permetterà di valutare l’efficacia e l’effettiva fruizione delle nuove linee, di cui anche le aziende contribuiranno a diffondere la notizia tra i propri dipendenti. L’informazione è fondamentale, come dimostra un’altra opportunità attiva da alcuni anni, il TuoBus operativo in orario serale e nei festivi, che offre un servizio prezioso anche per i pendolari, ma ancora poco conosciuto rispetto all’utenza potenzialmente interessata”.

IL TECNOPOLO E UN COLLEGAMENTO BUS SPECIALE

La sede del Tecnopolo, dove oggi si è svolta la conferenza stampa, sarà teatro sabato 26 settembre di un evento speciale inserito nel calendario del Festival del Pensare Contemporaneo e delle attività del Musp, organizzato in collaborazione con Comune di Piacenza e GAER, con il cofinanziamento dei fondi europei della Regione Emilia-Romagna: “Attraversamenti”, tra visite guidate dalle 9 alle 18, un’installazione sonora a cura del Conservatorio Nicolini e, dalle 20.30 all’1.30, lo spettacolo teatrale “Operazione massacro” di e con Mauro Pescio, il live di svegliaginevra e il dj set con Bopintrouble e Popolous. Per l’intera giornata e la serata del 26 settembre, le corse della linea urbana 19 saranno intensificate per permettere la più ampia partecipazione all’appuntamento.