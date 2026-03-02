Ciclismo – La Bft Burzoni VO2 Team Pink brilla subito in Olanda: Agata Campana sul podio

Pronti, via ed è subito una corsa da protagonista per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, che bagna l’esordio stagionale 2026 (e anche primo appuntamento internazionale della nuova annata in sella) con una bella prova in Olanda all’Omloop van Schijndel-Gp Jozon, dove la squadra piacentina Donne Juniores guidata da Krizia Corradetti partecipava con sei atlete.

Sul podio è salita la “panterina” trentina Agata Campana, classe 2008 capace di conquistare il terzo posto nella gara vinta per distacco dalla nazionale polacca Magdalena Polańska davanti alla connazionale Maria Okrucińska. In top ten, altre due portacolori della squadra del presidente Gian Luca Andrina: settima la campionessa italiana 2025 Matilde Rossignoli (veronese) e nona la modenese Alessia Orsi.

La delegazione piacentina (che in sella comprende anche l’altra modenese Martina Orsi e le classe 2009 Giada Galasso e Anna Longo Borghini) rimarrà in Olanda fino al 5 marzo per sostenere alcuni test sotto l’occhio attento del Team Picnic Post-NL, a cui la Bft Burzoni VO2 Team Pink anche quest’anno è legata da un accordo di collaborazione.

Sabato 7 marzo alle 16 nella sala Convegni di Confindustria Piacenza la tradizionale presentazione stagionale, mentre domenica 8 prima gara italiana a Nonantola (Modena).

