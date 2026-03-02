Volley, Serie B – Rimonta di carattere per la Canottieri Ongina contro la capolista Sassuolo (2-3)

Quando sei sotto 2-0 contro la prima della classe il rischio che la bandiera bianca venga issata è alto. Con cuore e carattere, però, è arrivata una bella reazione, che ha portato la contesa al tie break, perso di misura. In serie B maschile, la Canottieri Ongina vende cara la pelle a Monticelli contro la capolista Kerakoll Sassuolo, che “vendica” il ko sempre in cinque set dell’andata.
Un’impresa sfiorata, dunque, per la squadra di Gabriele Bruni, che prosegue la vitalità nel girone di ritorno (sempre a punti nelle quattro partite dopo il giro di boa) e al contempo vede sfumare ancora una volta il successo casalingo (terzo 2-3 dopo quelli contro Cisano e Villa d’Oro nella seconda parte di campionato). Dodici ace (ben 7 di Elio Cormio) non sono bastati ai piacentini, trascinati nuovamente dall’asse di posto quattro Reyes-Cormio (45 punti in due equamente suddivisi).
CANOTTIERI ONGINA-KERAKOLL SASSUOLO 2-3
(24-26, 11-25, 25-23, 25-21, 13-15)
CANOTTIERI ONGINA: Ruggeri 4, Imokhai 1, Mandoloni 2, Reyes 23, Cucchi 10, Cormio 22, Rosati (L), Mari, Boschi, Morchio 7, Paratici 2. N.e.: Battaglia, Sala, Stanchina (L). All.: Bruni
KERAKOLL SASSUOLO: Bombardi F. 11, Giuriati 2, Odorici, Ferrari 12, Andreoli 23, Sartoretti L. 11, Accorsi (L), Mantovani, Sartoretti E., Anceschi 14. N.e.: Montesion, Soli, Orlando, Luppi (L). All.: Bombardi R.