Volley, Serie B – Rimonta di carattere per la Canottieri Ongina contro la capolista Sassuolo (2-3)

2 Marzo 2026 Carlofilippo Vardelli Notizie, Sport, Volley
Canottieri Ongina
blank

Quando sei sotto 2-0 contro la prima della classe il rischio che la bandiera bianca venga issata è alto. Con cuore e carattere, però, è arrivata una bella reazione, che ha portato la contesa al tie break, perso di misura. In serie B maschile, la Canottieri Ongina vende cara la pelle a Monticelli contro la capolista Kerakoll Sassuolo, che “vendica” il ko sempre in cinque set dell’andata.

Rail Academy

Un’impresa sfiorata, dunque, per la squadra di Gabriele Bruni, che prosegue la vitalità nel girone di ritorno (sempre a punti nelle quattro partite dopo il giro di boa) e al contempo vede sfumare ancora una volta il successo casalingo (terzo 2-3 dopo quelli contro Cisano e Villa d’Oro nella seconda parte di campionato). Dodici ace (ben 7 di Elio Cormio) non sono bastati ai piacentini, trascinati nuovamente dall’asse di posto quattro Reyes-Cormio (45 punti in due equamente suddivisi).

CANOTTIERI ONGINA-KERAKOLL SASSUOLO 2-3

(24-26, 11-25, 25-23, 25-21, 13-15)

CANOTTIERI ONGINA: Ruggeri 4, Imokhai 1, Mandoloni 2, Reyes 23, Cucchi 10, Cormio 22, Rosati (L), Mari, Boschi, Morchio 7, Paratici 2. N.e.: Battaglia, Sala, Stanchina (L). All.: Bruni

KERAKOLL SASSUOLO: Bombardi F. 11, Giuriati 2, Odorici, Ferrari 12, Andreoli 23, Sartoretti L. 11, Accorsi (L), Mantovani, Sartoretti E., Anceschi 14. N.e.: Montesion, Soli, Orlando, Luppi (L). All.: Bombardi R.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover