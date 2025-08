Ciclismo su Pista – 6 Giorni delle Rose 2025, i risultati della seconda giornata

Grande spettacolo anche nella seconda giornata dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose Bianche, altra serata dedicata interamente agli Under 23, mentre da domani spazio agli Elite, uomini e donne, con anche gli olimpionici Simone e Chiara Consonni attesi tra i protagonisti.

GP IL RINTOCCO – CORSA A PUNTI DONNE U23: VINCE POLINA DANSHINA

È sfuggito solo all’ultimo sprint il tris di successi per la tedesca Messane Bräutigam, battuta nella Corsa a punti Under 23 (GP Il Rintocco) dalla junior Polina Danshina. Proprio grazie agli ultimi due sprint – l’ultimo a punteggio doppio – l’atleta dell’Est è riuscita ad agganciare la Bräutigam a quota 18, vincendo per miglior piazzamento finale. Sul terzo gradino del podio la cremonese Federica Venturelli.

GP GM TERMOSANITARI – SCRATCH UOMINI U23: ARES COSTA TRIONFA

Secondo acuto azzurro a Fiorenzuola 2025 grazie ad Ares Costa, che ha conquistato lo Scratch maschile Under 23 (GP GM Termosanitari). Il classe 2006 veneto, già iridato Juniores nell’inseguimento a squadre, ha mostrato grande maturità tattica, battendo in volata Daniil Zarakovskiy e Ilya Savekin. Ottimo debutto al velodromo “Pavesi” per il portacolori della nazionale italiana.

GP PLURIMEC – ELIMINAZIONE DONNE U23: BRÄUTIGAM ANCORA D’ORO

Messane Bräutigam torna sul gradino più alto del podio nell’Eliminazione femminile Under 23 (GP Plurimec), dominando la volata finale contro Valeriya Valgonen. Dopo il secondo posto nella Corsa a punti, la tedesca ha ripreso il suo ruolino vincente, firmando la terza affermazione in due giorni. Completa il podio Maja Tracka (Polonia), già terza anche nello Scratch del giorno precedente.

GP SIDERPIGHI – AMERICANA UOMINI U23: BUGAENKO-ZARAKOVSKIY DOMINANO

Sfida ad alta velocità nell’Americana maschile Under 23 (GP Siderpighi), vinta con autorità dalla coppia Victor Bugaenko-Daniil Zarakovskiy, capaci di conquistare due giri e totalizzare 57 punti. Secondo posto per Skorniakov-Savekin, anche loro con un giro guadagnato. Più serrata la lotta per il bronzo, deciso nelle ultime due volate a favore di Popov-Boldyrev, terzi sul podio.

Domani, domenica 3 agosto, saranno di scena gli omnium Elite maschile e femminile. Le prime due prove si disputeranno nel tardo pomeriggio, poi alle 20 andranno in scena le gare ad eliminazione e, a seguire, la corsa a punti finale, prima quella femminile e poi quella maschile.

Ingresso al Velodromo sempre gratuito. Info, programma e risultati completi sul sito www.fiorenzuolatrack.eu.

